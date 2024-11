Bdrmm lanza el atmosférico «John On The Ceiling» y anuncia su esperado álbum «Microtonic»

La banda de shoegaze Bdrmm ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su tercer álbum, Microtonic. Este nuevo trabajo llega acompañado del lanzamiento del sencillo John On The Ceiling, una pista que explora temas de «confusión y duda». Además, han revelado detalles de una emocionante gira por el Reino Unido y Europa para 2025.

El nuevo disco de Bdrmm será lanzado el 28 de febrero bajo el sello Rock Action, propiedad de Mogwai. Este álbum es el sucesor del aclamado I Don’t Know de 2023. Hablando sobre la intrigante y atmosférica nueva canción, el cantante y guitarrista Ryan Smith explicó: «Los temas que rodean John On The Ceiling son los de la confusión y la duda. Cuando algo termina y comienza otra cosa, te engañas pensando que los errores cometidos no se repetirán. Esto ocurre una y otra vez hasta que quedas paralizado en el limbo. ¿Las personas pueden realmente cambiar?»

Bdrmm grabó Microtonic junto a su colaborador de siempre Alex Greaves. El álbum, compuesto por diez canciones, cuenta con la participación especial de Sydney Minsky Sargeant de Working Men’s Club y Olivesque de Nightbus. Este nuevo trabajo se describe como «un salto audaz para el grupo, que ha abrazado un espectro más amplio de tonos y atmósferas».

Según Smith, este álbum representa una liberación creativa para la banda: «Me sentía muy limitado escribiendo un tipo de música específico para encajar en el género por el que éramos conocidos, pero algo cambió y me sentí más libre para crear lo que quiero. Y lo que estoy haciendo en este momento es mucha música electrónica, tomando influencias de diferentes ramas de la electrónica, desde la música de baile hasta el ambient y fuentes más experimentales».

A pesar de estas nuevas exploraciones, Microtonic mantendrá el «sonido característico» de Bdrmm. Sin embargo, según un comunicado de prensa, «esas guitarras ahora se incorporan en una paleta sonora más amplia, expansiva y variada». Aún no se ha revelado la lista completa de canciones del álbum.

En febrero, Bdrmm lanzó el sencillo Standard Tuning, una canción «sobre la pérdida y un tributo a viejos amigos», grabada durante las sesiones de estudio para I Don’t Know. Sin duda, la expectativa por Microtonic sigue creciendo, y con la promesa de una gira europea, los seguidores de Bdrmm tienen mucho que esperar en 2025.

Bdrmm: La Evolución de un Sonido Shoegaze

Bdrmm es una banda británica de shoegaze formada en 2016 en Kingston upon Hull. La banda, compuesta por Ryan Smith (voz, guitarra, sintetizador), Jordan Smith (voz, bajo, sintetizador), Joe Vickers (guitarra, bajo) y Conor Murray (batería), ha lanzado dos álbumes de estudio, Bedroom (2020) e I Don’t Know (2023).

El primer álbum de Bdrmm, Bedroom, fue lanzado en 2020 y marcó el debut oficial de la banda. Este álbum fue seguido por I Don’t Know en 2023, que fue bien recibido por la crítica y los fanáticos. La banda ha sido conocida por su sonido atmosférico y experimental, influenciado por géneros como el ambient, trip hop y jazz.

En 2024, Bdrmm lanzó el sencillo Standard Tuning, una canción que aborda temas de pérdida y tributo a viejos amigos. Este sencillo fue grabado durante las sesiones de estudio para I Don’t Know.

La banda ha sido reconocida por su capacidad para evolucionar y explorar nuevos sonidos, manteniendo al mismo tiempo su distintivo estilo shoegaze.

Sumérgete en el fascinante mundo sonoro de Bdrmm explorando su perfil en Spotify y mantente al tanto de todas sus novedades en CrazyMinds.

No olvides seguirnos en nuestro perfil oficial de WhatsApp para estar al día con todas nuestras noticias y lanzamientos musicales. ¡No te lo pierdas!