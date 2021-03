beabadoobee lanza sencillo acompañada de The 1975

La artista emergente Bea Kristi, mejor conocida como beabadoobee, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado Last Day On Earth, qué lidera un nuevo EP llamado Our Extended Play. La compositora cuenta con buena compañía, ya que Matty Healy y George Daniel (miembros de The 1975) producen y coescriben este nuevo proyecto.

Este nuevo tema viene acompañado de un video dirigido por Arnaud Bresson, donde podemos ver a la cantante de 20 años en una historia donde la juventud, la música y los excesos son tema recurrente.

En un comunicado, la.propia beobadoobe dijo: “El último día en la Tierra se trata de todas las cosas que habría hecho si hubiera sabido que íbamos a entrar en un confinamiento y el mundo iba a cambiar la forma en que lo ha hecho“.

“Fue escrito poco después del primer confinamiento principal, y líricamente reflexiona sobre cómo nos sentiríamos si todos supiéramos de antemano lo que iba a pasar. Todas las cosas que habría hecho si hubiera sabido que era el último día de nuestra vieja normalidad. Escribí y grabé el EP en una granja con Matty y George de The 1975. Fue realmente agradable poder crear juntos, mi primera vez escribiendo y grabando en ese tipo de ambiente”, añade.

A su vez, la gira de beabadoobee está programada para iniciarse en el mes de septiembre por el Reino Unido, tras varias apariciones en festivales meses antes.