Había una imagen que se repetía durante las giras de los últimos años: Beatrice Laus mirando por la ventana del autobús las torres de alta tensión que adornan cualquier carretera del mundo. Esas estructuras de acero que transportan electricidad de un lugar a otro y que, para ella, eran también un hilo invisible hacia su casa, hacia la gente que echaba de menos. De esa imagen nace Pylon. Y de Pylon nace la versión más electrizante, más furiosa y más ambiciosa que Beabadoobee ha dado nunca.

Pylon sale el 18 de septiembre de 2026 a través de Dirty Hit e Interscope Records. Ya está disponible el single de presentación, «Sun Has Set», con videoclip dirigido por Jake Erland. Y junto al disco llega el anuncio de The Powerlines Tour: su primera gira por pabellones, la mayor de su carrera.

Los pilones: electricidad, distancia y ansiedad de los veinte y pico

Pylon toma su nombre de las torres de electricidad que salpican todas las grandes carreteras del mundo. Para Laus, que ha pasado los últimos años prácticamente viviendo en gira, esas estructuras se convirtieron en un símbolo de doble filo: la conexión con casa y la desconexión brutal de la vida en la carretera.

«Lo hice y lo escribí entre giras y en gira: echaba de menos mi casa, echaba de menos cómo era la gente, y sigo aprendiendo a aceptar la confusión que viene con la incertidumbre de estar lejos». Pero Pylon no es un disco de nostalgia melancólica. Es un disco de ansiedad activa, de preguntas sin respuesta fácil: ¿y si siempre voy a ser así? ¿y si la vida no es más que un pilón tras otro en la carretera? La electricidad del título es también la del sonido.

El giro: adiós al alt-pop, hola al grunge

Con This Is How Tomorrow Moves (2024) Beabadoobee llegó al número uno en el Reino Unido y confirmó su lugar en la primera división del indie alternativo. Era un disco sólido, construido en el terreno conocido del alt-pop con el que lleva años siendo referente. Pylon es otra cosa.

Las 14 canciones del álbum están construidas sobre olas de distorsión, guitarras pesadas y una energía que sus propios responsables describen como «el crujido que escuchas al caminar bajo una línea de alta tensión». Los referentes son el grunge de los 90, el midwest emo y el alt-rock de bandas como Title Fight, Turnstile o Deftones. No son referencias casuales: esas bandas tienen representantes directos en el disco.

El cartel: Hayley Williams, Chino Moreno, Turnstile y The 1975

Si el sonido de Pylon no bastara para elevar la apuesta, el listado de colaboradores lo confirma: esto es un movimiento deliberado hacia otro nivel.

Hayley Williams (Paramore) presta su voz en «Nothing to Prove», un himno de indie rock sobre recuperar el poder propio de aquellos amigos oportunistas que solo aparecen cuando les conviene. Brendan Yates (Turnstile) aporta un verso en «Powerlines». Chino Moreno (Deftones) y Shane Moran (Title Fight), dos de las influencias más evidentes del disco, también participan. Y en «Write Me a Letter», Matty Healy y George Daniel (The 1975) toman las riendas de la producción, manteniendo así la relación creativa que viene de los inicios de Beabadoobee en Dirty Hit.

No es un cartel reunido por capricho. Es una declaración de intenciones sobre en qué escena quiere vivir Pylon.

«Sun Has Set»: rabia contenida que explota

El single de presentación define bien el tono del disco. «Sun Has Set» es una pieza de grunge compacto, guitarras distorsionadas y voz al límite, con un coro que lanza un fuck that, you can never run back to me now contra una persona que ya no merece ni la conversación.

«Muchas de las canciones de este disco son cosas que desearía haberle podido decir a alguien. Esta canción tiene esa visión de túnel mezquina: te odio, quédate aquí y escucha cuánto te odio. Porque nunca pude decirlo». La rabia de Laus en «Sun Has Set» no es la de quien pierde el control: es la de quien lleva tiempo controlándose demasiado.

El videoclip, de nuevo dirigido por Jake Erland, la muestra destrozando un apartamento, saliendo de un coche de policía y corriendo por un campo al atardecer con los pilones al fondo. Estéticamente, encaja a la perfección.

Tracklist completo de Pylon

«Pylon» «Sun Has Set» «Estranged» «Switchblade» «Write Me a Letter» «It’s Alright» «In Motion» «Memories» «Nothing to Prove» «Radio» «Powerlines» «Spark» «Despite That» «Satellite»

The Powerlines Tour: del indie a las arenas

Pylon llega acompañada del mayor anuncio de su carrera en directo: The Powerlines Tour, su primera gira por grandes pabellones. El recorrido arranca en octubre en Norteamérica, con paradas en el Madison Square Garden (5 de octubre, Nueva York) y el Kia Forum (Los Ángeles), antes de aterrizar en el Reino Unido y Europa en noviembre y diciembre: el OVO Hydro de Glasgow, el AO Arena de Manchester y el O2 de Londres (18 de noviembre).

Las entradas salen a la venta el 2 de julio (con presale el 30 de junio).

De «Coffee» a los pabellones deportivos: la trayectoria más rápida del indie de los 20

El mapa para quien necesite ubicarse: Beabadoobee empezó en 2017 con «Coffee», una grabación en casa que se viralizó en TikTok tres años después al ser sampleada por Powfu, acumulando más de mil millones de streams. Dirty Hit la fichó y desde entonces ha construido una carrera de cuatro discos en seis años: Fake It Flowers (2020), Beatopia (2022), This Is How Tomorrow Moves (número uno en el Reino Unido en 2024) y ahora Pylon. CrazyMinds ha seguido cada uno de esos pasos.

El salto de ahora no es solo de sonido. Es de escala. Una artista de 26 años que vino del bedroom pop y llena el Madison Square Garden en su cuarta referencia larga merece toda la atención que se le pueda dar. Pylon no es un pivot calculado para sonar más seria: es una artista que ha encontrado el sonido que llevaba tiempo pidiendo salir, que ha llamado a sus colaboradores favoritos para construirlo y que sale al mundo con la rabia de quien tiene mucho que decir. El 18 de septiembre no va a pasar desapercibido.

▶ «Pylon» — Beabadoobee | 18 de septiembre de 2026 | Dirty Hit / Interscope Records

¿Cómo ves el giro de Beabadoobee hacia el grunge y el emo? ¿Es la evolución lógica de su carrera o te sorprende el cartel de colaboradores? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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