Beat Nation presenta su programación internacional para 2026

La promotora Beat Nation continúa consolidando su crecimiento en el panorama del live entertainment con una programación que combina grandes conciertos internacionales, experiencias únicas y nuevos formatos musicales entre España y Latinoamérica.

Beat Nation es una promotora de espectáculos en vivo que se distingue por crear experiencias inmersivas y diferenciadoras. Su propuesta va más allá de los conciertos tradicionales: fusiona música, arte, arquitectura, cultura y turismo en un mismo concepto, transformando cada evento en un espacio único donde convergen creatividad y entretenimiento.

Recientemente han presentado sus planes para este 2026 con grandes e interesantes novedades para este curso.

Tras el éxito con la presentación en Atolón Beach Club (Colombia) donde participaron artistas de la talla de Roy Rosenfeld y Sebastien Léger, teniendo una acogida increíble y donde prima la calidad y la diversidad musical. Uno de los grandes objetivos es crecer en Sudamérica.

En España también tiene planes increíbles para el presente año. Madrid será uno de los epicentros de la temporada con la llegada de Limp Bizkit, que actuarán el próximo 1 de julio en el Movistar Arena.

La banda estadounidense protagonizará una de las noches más esperadas del verano para los seguidores del nu metal. Un espectáculo con el marcado carácter del grupo, que fusiona elementos sonoros del metal, rap, funk y electrónica, con un estilo que combina riffs potentes, rapeos intensos y coros melódicos.

Beat Nation, con presencia en Valencia y otras ciudades

En los últimos años Valencia está acogiendo multitud de eventos musicales de primer nivel y como era de esperar, Beat Nation ha apostado con fuerza por la capital del Mediterráneo, siendo además la ciudad de origen de la promotora.

Entre las citas más destacadas sobresale el espectáculo de Jean-Michel Jarre, que tendrá lugar el 8 de julio en la Marina Norte de Valencia. Considerado uno de los grandes pioneros de la música electrónica a nivel mundial, a lo largo de su carrera, ha mantenido un enfoque innovador constante, integrando tecnología, arte y música en propuestas únicas que han redefinido el directo electrónico.

También pasará este verano Adam Port, reconocido DJ y productor alemán y miembro del colectivo Keinemusik. La electrónica más elegante tiene su espacio en la programación.

Esperamos que tras la premisa de ofrecer nuevas experiencias inmersivas y ocio musical de calidad vengan gracias confirmaciones a futuro.