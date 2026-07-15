Beck ha confirmado lo que muchos fans llevaban meses esperando: su nuevo álbum, Ride Lonesome, verá la luz este otoño. La noticia llega acompañada de “In The Night”, el segundo adelanto de un disco que profundiza en el terreno íntimo y melancólico que el músico ya había insinuado con su single homónimo.

“In The Night”: el adelanto que confirma el rumbo de Ride Lonesome

El vídeo de “In The Night”, dirigido por Mikai Karl y protagonizado por el actor francés Denis Lavant, acompaña a una canción descrita como inquietante y de intriga contenida, en sintonía con el tono introspectivo que Beck ya había anticipado en “Ride Lonesome”. El álbum llegará el 18 de septiembre a través de Capitol Records, y estará producido íntegramente por el propio Beck, con mezclas de Nigel Godrich.

Room B, Nigel Godrich y la vieja banda: así se ha grabado Ride Lonesome

Para esta nueva etapa, Beck ha reunido a los músicos que le acompañaron en Sea Change, Morning Phase y Mutations: Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. y Jason Falkner, todos reencontrados en Room B de los United Studios de Hollywood, su estudio favorito. Sobre esa reunión, el propio artista explicó: «Los músicos de mi banda original de gira y grabación… se reunieron conmigo en mi estudio favorito», refiriéndose al equipo con el que grabó algunos de sus discos más aclamados.

El reencuentro con Nigel Godrich, una década después de Morning Phase, también marca esta nueva etapa. Según Beck, «esta vez sentí que la interpretación y la química habían evolucionado y se habían profundizado, un sonido que se ha ido fraguando a lo largo de décadas trabajando juntos».

El single “Ride Lonesome”, publicado como sorpresa el pasado mes de abril junto al anuncio de la gira, ya dejaba claro hacia dónde apuntaba este nuevo capítulo: una balada construida sobre guitarra acústica, con un estribillo que hablaba de cabalgar solo, de llorar un río y de seguirlo hasta encontrar el camino a casa. La crítica lo recibió con entusiasmo, señalando su cercanía con el ambiente de Sea Change y Morning Phase más que con las incursiones electrónicas o experimentales de la última década del artista. Esa misma sensibilidad es la que ahora se confirma como el eje central de todo un álbum, y no solo de un single aislado.

De “Loser” a Ride Lonesome: la constante reinvención de Beck

Beck Hansen lleva más de tres décadas demostrando que ninguna etiqueta le queda bien demasiado tiempo. Desde el himno generacional de “Loser” (1994) hasta el collage sonoro de Odelay (1996), pasando por la introspección de Sea Change (2002) y el pop electrónico de Colors (2017) y Hyperspace (2019), su capacidad para reinventarse sin perder identidad ha sido la constante de toda su carrera. Morning Phase (2014) le valió el Grammy al Álbum del Año, consolidando esa faceta contemplativa a la que ahora regresa.

Ride Lonesome será su primer álbum de estudio desde Hyperspace y llega tras un 2026 especialmente activo: en enero publicó Everybody’s Gotta Learn Sometime, una colección de rarezas y versiones, y en abril sorprendió con el single “Ride Lonesome”, que en junio recibió además una versión en dueto junto a Sierra Ferrell. Antes de todo eso, Beck había ofrecido actuaciones orquestales en el Royal Albert Hall de Londres junto a la BBC Concert Orchestra y había salido de gira por Norteamérica junto a Phoenix. Con “In The Night”, Beck confirma que ese regreso a sus raíces acústicas y contemplativas no era un episodio aislado, sino la antesala de todo un álbum construido sobre ese mismo espíritu.

La “Ride Lonesome Tour” llegará a 25 ciudades norteamericanas este otoño

El anuncio del álbum coincide con la inminente Ride Lonesome Tour, una gira de 25 fechas por Norteamérica que arrancará el 16 de septiembre en el Queen Elizabeth Theatre de Vancouver y se prolongará hasta el 31 de octubre en The Truth de Nashville. Entre medias, Beck pasará por escenarios como el Red Rocks Amphitheatre, el Greek Theatre de Los Ángeles, el Massey Hall de Toronto (dos noches) y el Brooklyn Paramount (también dos noches). La actriz y música Diana Silvers ejercerá de telonera en todas las fechas anunciadas hasta el momento.

Quienes quieran repasar toda la trayectoria de Beck, su discografía completa y las últimas novedades sobre esta nueva etapa pueden hacerlo en su ficha de artista en CrazyMinds.

▶ “Ride Lonesome” — Beck | 18 de septiembre de 2026 | Capitol Records

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