Beck rescata rarezas, versiones y tesoros ocultos en un miniálbum que celebra su faceta más íntima y cinéfila

El siempre inquieto Beck vuelve a sorprender con Everybody’s Gotta Learn Sometime, un miniálbum de ocho canciones que funciona como una cápsula emocional y un recorrido por algunas de sus reinterpretaciones más queridas. La colección, ya disponible en plataformas digitales y con edición física prevista para el 13 de febrero, reúne rarezas, aportaciones a bandas sonoras, versiones icónicas y dos grabaciones inéditas, todo ello presentado como “una colección cuidadosamente curada de rarezas, deep cuts y covers” . El lanzamiento llega justo a tiempo para San Valentín, y no es casual: el tono romántico y melancólico atraviesa buena parte del repertorio.

El tema que da nombre al proyecto, Everybody’s Gotta Learn Sometime, es la reinterpretación que Beck hizo del clásico de The Korgis, popularizada por su aparición en la banda sonora de Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Desde entonces, se ha convertido en un fijo de sus directos, especialmente en sus recientes conciertos orquestales. El miniálbum también incluye versiones de Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley, I Only Have Eyes For You de The Flamingos, Love de John Lennon y Michelangelo Antonioni de Caetano Veloso, mostrando la amplitud de influencias que el músico angelino ha reinterpretado a lo largo de los años. Como guiño a su propio legado, incorpora Ramona, su aportación original a la banda sonora de Scott Pilgrim vs. the World (2010), y dos grabaciones inéditas: Your Cheatin’ Heart de Hank Williams y True Love Will Find You In The End de Daniel Johnston.

El lanzamiento llega en un momento en el que Beck continúa explorando nuevos territorios: en 2025 ofreció conciertos orquestales en Londres y confirmó que trabaja en un álbum de este tipo, además de colaborar recientemente con Arooj Aftab en una versión de Lilac Wine para el disco benéfico HELP(2) de War Child. Su último álbum de estudio sigue siendo Hyperspace (2019), pero este nuevo recopilatorio demuestra que su universo creativo continúa expandiéndose.

Beck: Una carrera que redefinió el pop alternativo desde los 90 hasta hoy

Beck es uno de los artistas más versátiles y visionarios de la música alternativa. Desde que irrumpió en 1994 con Loser, un himno generacional que lo catapultó a la fama internacional, su trayectoria ha sido un ejercicio constante de reinvención. Con 14 álbumes de estudio publicados, según su discografía oficial, su obra abarca desde el folk lo‑fi de One Foot in the Grave hasta el pop futurista de Hyperspace, pasando por el collage sonoro de Odelay y el soul sintético de Midnite Vultures . Su capacidad para mezclar géneros —hip hop, rock alternativo, electrónica, funk, country— lo ha convertido en una figura clave del pop experimental de los 90 y 2000, un artista que nunca ha tenido miedo de romper moldes. Su historia personal también ha influido en su eclecticismo: hijo del arreglista David Campbell y de la artista Bibbe Hansen, creció rodeado de estímulos culturales que marcaron su sensibilidad artística desde muy joven.

A lo largo de su carrera, Beck ha firmado algunos de los discos más influyentes de su generación. Mellow Gold lo situó en el mapa; Odelay consolidó su reputación como alquimista del sample y la experimentación; Sea Change reveló su faceta más íntima y devastadora; Morning Phase le valió el Grammy a Álbum del Año en 2015; y Colors mostró su habilidad para crear pop luminoso sin perder complejidad. Su impacto también se refleja en las listas: temas como Loser, Where It’s At, E‑Pro o The New Pollution han dejado huella en las charts internacionales, demostrando que su creatividad puede convivir con el éxito comercial. Hoy, más de tres décadas después de su debut, sigue siendo un referente para nuevas generaciones de músicos y un creador en constante movimiento. Everybody’s Gotta Learn Sometime no es solo un recopilatorio: es una ventana a su universo emocional y una prueba más de que Beck continúa siendo uno de los artistas más imprevisibles y fascinantes de nuestro tiempo.

