Beirut anuncia «Artifacts», un nuevo recopilatorio de rarezas, caras B y temas inéditos

Beirut

¿Por qué es noticia?

‎Beirut‎‎ ha anunciado un nuevo álbum doble en el que recopila canciones inéditas, sus primeros trabajos, EPs y caras B. Se llamará ‎ Artifacts ‎‎y está previsto para el 28 de enero a través de Pompeii Records, el sello que gestiona el propio Zach Condon.‎ Por ahora, podemos escuchar el adelanto Fisher Island Sound.

Sobre la canción de adelanto

‎»Fue escrita mientras me alojaba en la antigua cabaña familiar de mi compañero de banda Ben Lanz en la costa de Connecticut, en el Fisher Island Sound. Toqué estas líneas durante años antes de intentar grabar alguna versión en Brooklyn con la banda. Perrin Cloutier había aprendido a tocar un nuevo acordeón de botones maravillosamente, y la banda realmente estaba sonando lo mejor posible. Sin embargo, me costó mucho poner mi voz en las canciones durante aquella época y terminé desechando muchos de los temas de esa etapa debido al miedo, el estrés y la duda. He conseguido redescubrir algunas de estas viejas canciones bajo una luz diferente desde entonces, pero siguen siendo un fuerte recordatorio de tiempos inestables», asegura.

Sobre el recopilatorio

‎»Cuando me decidí a lanzar esta colección, me encontré hurgando en los discos duros en busca de algo extra para añadir a la mezcla. Lo que comenzó como unas pocas canciones inéditas adicionales de mis primeros años de grabación y formación rápidamente se convirtió en un disco extra de música de mi pasado, y un proyecto más grande en el que remezclar y remasterizar todo lo que encontré en en buen estado», afirma Condon.‎

Beirut – Fisher Island Sound‎

Sobre Beirut

‎Zach Condon, nativo de Nuevo México, encuentra su inspiración en las fuentes más improbables: bandas de música balcánicas, canción francesas, melodías de mariachis mexicano, etc. A lo largo de cuatro álbumes de Beirut y varios EP, ha demostrado ser un líder de banda único en su tipo, arreglista y, no menos importante, un gran cantante. Condon es uno de los últimos verdaderos crooners del indie rock, vertiendo su corazón en canciones que brotan como dulces lamentos. La música de Beirut es antigua pero moderna; inquietante pero romántica; andrajosa pero majestuosa. Dale una oportunidad a Condon, y querrás unirte al desfile callejero desaliñado pero dulce que marcha a través de estas canciones.‎

Descubre algunos de sus mayores éxitos

