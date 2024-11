Benefits y Pete Doherty se unen en «Relentless»: Nuevo Álbum y gira en camino

El dúo de Teesside, Benefits, ha unido fuerzas con Pete Doherty para su nuevo single Relentless, mientras anuncian su próximo álbum Constant Noise y una gira por el Reino Unido.

El segundo álbum de la banda, que verá la luz el 21 de marzo a través de Invada Records, sigue a su álbum debut de 2023, NAILS. Este nuevo trabajo incluye su reciente single Land Of The Tyrants y la nueva pista Relentless, que cuenta con la colaboración de Pete Doherty, de The Libertines.

Según el vocalista Kingsley Hall, la canción trata sobre «anhelar un pasado que existía quizás solo en tu memoria, añorar tu juventud perdida, cuando todo parecía más fácil». Involucrar a Peter Doherty fue importante no solo porque es un artista legendario, sino también porque fue un héroe para ambos al comenzar en la música, enlazando con el tema de la canción. “Peter y los Libertines fueron integrales en nuestra educación musical y amor por la música. Nos honra y nos conmueve que haya accedido a participar en nuestro futuro,” agregó Hall.

Al hablar sobre Constant Noise, Hall explicó: “No tenía sentido repetir el primer álbum. Nunca hemos sido de quedarnos en nuestra zona de confort, además, han sido unos años difíciles. Esta banda es una batalla». Benefits sigue enfadado y Constant Noise es un álbum lleno de ira, pero de una manera diferente a su debut. «Queríamos crear algo casi jubiloso en su disgusto por el mundo. Si el disco anterior era en blanco y negro, queríamos que este fuera en tecnicolor.»

La lista de canciones del nuevo álbum Constant Noise incluye:

Constant Noise Land Of The Tyrants The Victory Lap Lies And Fear Missiles Blame Continual Divide Relentless Terror Forever Dancing On The Tables Everything Is Going To Be Alright The Brambles Burnt Out Family Home

Con la promesa de un sonido evolucionado y colaboraciones emocionantes, Benefits está listo para sacudir el panorama musical con su próximo lanzamiento. ¡Mantente atento a Constant Noise!

La evolución musical de Benefits: De los inicios a Constant Noise

Benefits ha recorrido un camino impresionante desde sus inicios como un dúo de punk de Teesside hasta convertirse en una fuerza imparable en la escena musical. Su álbum debut, NAILS (2023), lanzado por Invada Records, fue aclamado por la crítica y consolidó su reputación con éxitos como Flag, Empire y Meat Teeth.

El dúo, compuesto por Kingsley Hall y Michael Barratt, ha sabido evolucionar su sonido, pasando de los riffs de guitarra punks a un brutal noise que ha capturado la atención de fans y críticos por igual. Con colaboraciones de artistas como Steve Albini, Sleaford Mods y Modeselektor, Benefits ha mantenido un enfoque DIY, sin depender de sellos ni equipos de prensa.

Ahora, con el anuncio de su segundo álbum, Constant Noise, y la colaboración con Pete Doherty en el single Relentless, Benefits promete seguir rompiendo esquemas y llevando su música a nuevos territorios emocionales y sonoros.

¿Te animas a descubrir más sobre esta banda que nunca deja de sorprender? En ese caso, no te pierdas la oportunidad de explorar la música de Benefits en Spotify y obtén más información sobre ellos en CrazyMinds.

