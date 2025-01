Bernard Butler, Norman Blake y James Grant lanzan nuevo sencillo y anuncian gira por el Reino Unido

El legendario guitarrista Bernard Butler ha lanzado un nuevo sencillo con su supergrupo recién formado, Butler, Blake & Grant, junto con las fechas de una próxima gira por el Reino Unido. La banda, que incluye al líder de Teenage Fanclub, Norman Blake, y al cantautor James Grant, ha presentado su sencillo Bring An End, lo que supone el primer vistazo a su álbum debut homónimo, que saldrá el 28 de marzo a través de 355 Recordings.

En una publicación de Instagram, Butler explicó: «Grabamos estas canciones durante varias estancias en el salón de Norman el año pasado, cada vez añadiendo una canción y luego mezclando en Londres». James Grant añadió: «Norman escribió la melodía y me la envió, y tuve una sensación al respecto de inmediato. Honestamente, abrí un cuaderno y prácticamente todo estaba allí». Norman Blake comentó: «Bring An End fue uno de los muchos fragmentos musicales que viven en mi teléfono. Cuando buscaba algo que pudiera funcionar para BBG, esta melodía me vino a la mente».

La gira de Butler, Blake & Grant comenzará en marzo en Escocia, con fechas adicionales en junio en ciudades como Londres y Liverpool.

Bernard Butler es conocido por su trabajo con Suede, con quienes triunfó en la escena del britpop de los años 90. Tras su salida de Suede, Butler ha tenido una carrera prolífica como productor y solista. Su reciente álbum Good Grief marcó su regreso como solista después de 25 años.

Norman Blake, por su parte, ha sido una figura central en Teenage Fanclub, una influyente banda indie rock desde los años 90. James Grant, conocido por su trabajo en Love and Money, ha sido un pilar en la escena musical escocesa.

La formación de Butler, Blake & Grant representa una convergencia de talentos que promete ofrecer algo único y emocionante para los fans de la música.