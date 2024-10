Bert McCracken (The Used) se lanza en solitario como robbietheused con un álbum lleno de amor y redención

Bert McCracken, conocido por ser el vocalista de The Used, ha anunciado su carrera en solitario bajo el nombre robbietheused. Su álbum debut, titulado también robbietheused, se lanzará el 25 de octubre a través de Big Noise Records. Este nuevo proyecto marca un cambio significativo en su estilo musical, alejándose del género alternativo para adoptar un enfoque más pop.

El álbum incluirá canciones previamente lanzadas como Terrible y The Feels, y ha sido producido por John Feldmann, quien ha trabajado anteriormente con The Used. McCracken describe a Feldmann como un “mago” en el estudio, destacando la fluidez y la falta de drama en el proceso de grabación. Según Bert McCracken, las sesiones de grabación eran casi como sesiones de terapia, donde se discutían sentimientos y pensamientos del día para luego convertirlos en canciones.

El álbum robbietheused busca transmitir un mensaje de positividad, amor, crecimiento y redención. McCracken enfatiza que cualquier sentimiento es válido y que hay espacio en el mundo para la positividad y las buenas personas.

Además, McCracken realizará una breve gira por Norteamérica a finales de octubre y principios de noviembre, con paradas en ciudades como Anaheim, Los Ángeles, Filadelfia, Nueva York y Asbury. Esta gira permitirá a los fans experimentar en vivo su nuevo sonido y mensaje.