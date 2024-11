BEX arrolla la escena punk con «Sum Kinda Siko», un single de alto octanaje feminista

«Sum Kinda Syko es una canción que refleja mi experiencia PERSONAL con el acoso, la atención no deseada y cómo esta persona no podía aceptar límites. POR TANTO, Estamos ante una historia real que refleja un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden pasar de inofensivas a amenazantes y por ende a peligrosas. Si no pones el freno, tu vIda puede caer en un abismo de DIFÍCIL salida» BEX

¿Acaso BEX son las siglas que hacen referencia al autotransporte para que cada embarque llegue a su destino de manera rápida y eficientemente? Sí… sin lugar a dudas, pero BEX también hace referencia a otros significados. Es al mismo tiempo el nombre por el cual se autodefine el sonido veloz, potente y ultrarrápido de una mujer que, bajo estos tres tres componentes, habita un cuerpo y una voz que van a mil RPM. BEX, en las coordenadas musicales de Crazyminds, es la máxima potencia elevada al cubo, la raíz cuadrada de 1000 y la completa transgresión de la velocidad de la luz. En definitiva, el supremo exponencial de la aceleración creativa punk.

Asimismo, BEX se autoconstruye como una poderosa maquinaria femen del nu-punk, cuya fusión de marcada rebeldía, furioso mensaje e imagen diferencial, proyectan velozmente un reconocimiento que se ha plantado con un preocupante mensaje: el acoso y los límites que se cruzan en la propia experiencia. Sum Kinda Siko es, por tanto, un exponente más que reúne letras lapidarias y energía punk de alto octanaje donde se expone cualquier tipo de exceso y abuso.

Pero el talento de BEX no se limita tan solo a su peculiar estilo y música, sino que abarca a una artista feroz e integralmente DIY, es decir, se s¡diseña como una mujer hechos a mano como camisetas, gorros, ropajes, maquillajes y complementos que simbolizan muñecas o arlequines terroríficos bañados en roturas y cromatismos ultra ácidos. En cierta forma me recuerda a Nina Hagen en sus primeros tiempos de frenesí pero sin llegar a sus matices operísticos. Musicalmente registra sonidos y voces realmente sorprendentes y originales.

Sus anteriores sencillos Taste Better, SunDae y Fight, han logrado posicionarse dentro de la escala privilegiada de la BBC Radio 1 y de Kerrang!, eso sin contar sus incendiarias actuaciones en festivales como 2000trees, The Great Escape, Download y Burn It Down. Tal como se indica en su website…

«BEX es una rockera punk que cree que el bricolaje es la solución. Creando canciones con un bajo fuerte, BEX canta sobre sus experiencias en el mundo como mujer, enfatizando la desigualdad actual en el mundo. Ella canta, grita e involucra al público con su incómoda pero extremadamente llamativa presencia en el escenario, bailando, riendo, saltando y pateando. Sus fans son su propósito y juntos crean un nuevo mundo de seguridad y disfrute, incluso si es solo por una noche. BEX ha estado destrozando escenarios a diestro y siniestro a lo largo de 2024, incluidos sets incendiarios en festivales. No tiene filtros, y es un recordatorio de cómo deben ser los artistas emergentes a medida que comienzan su camino en las filas musicales»..

Puedes escuchar más música de BEX aquí…