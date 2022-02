Beyoncé, Billie Eilish o Jonny Greenwood, protagonistas de las nominaciones musicales de los Oscars 2022

Beyoncé, por Be Alive, su contribución a la banda sonora de King Richard; Billie Eilish, por su tema para la última película de Bond No Time To Die; Van Morrison, por Down to Joy para Belfast; Diane Warren, por Somehow You Do para Four Good Days, y Lin-Manuel Miranda, por Dos Oruguitas de Encanto, son los cinco artistas nominados en la categoría de Mejor Canción Original para los Oscars 2022.

Además, en la categoría de Mejor Banda Sonora Original, destacan las nominaciones de Jonny Greenwood de Radiohead obtuvo una nominación por The Power Of The Dog, el español Alberto Iglesias por Madres Paralelas, Hans Zimmer por Dune, Nicholas Britell por Don’t Look Up) y Germaine Franco por Encanto.

La ceremonia de entrega, para la que hoy se ha dado a conocer la lista completa de nominados, se celebrará el próximo 27 de marzo.

