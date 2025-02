Beyoncé y Kendrick Lamar arrasan en los Grammy 2025

Los Grammy 2025, celebrados el 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fueron una noche llena de sorpresas, emociones y actuaciones memorables. Beyoncé y Kendrick Lamar se llevaron los máximos honores, consolidándose como los grandes ganadores de la noche. Beyoncé se alzó con el premio al Álbum del Año por Cowboy Carter, además de ganar en las categorías de Mejor Álbum de Música Country y Mejor Actuación Dúo/Grupo. Por su parte, Kendrick Lamar se llevó cuatro premios, incluyendo Mejor Canción, Grabación del Año, Canción de Rap y Actuación de Rap por su tema Not Like Us.

La ceremonia también destacó por su solidaridad hacia las víctimas de los incendios en Los Ángeles, recaudando siete millones de dólares para los esfuerzos de ayuda. Charli XCX sorprendió al público con una actuación llena de energía, interpretando Von Dutch y Guess, llenando el escenario de ropa interior y caras conocidas.

Chappell Roan fue galardonada como Mejor Artista Nuevo, y en su discurso de aceptación, instó a las discográficas a tratar a sus artistas como empleados valiosos. La gala también contó con un emotivo tributo a Quincy Jones, liderado por Stevie Wonder, quien interpretó We Are The World junto a Janelle Monáe, Herbie Hancock y Cynthia Erivo.

Por fin, Beyoncé ganó el Grammy a Mejor Disco del Año

La victoria de Beyoncé en los Grammy 2025 con su álbum Cowboy Carter marca un hito significativo en su carrera y en la historia de los premios. Tras varias nominaciones fallidas a este galardón, finalmente ha logrado ganar el premio al Álbum del Año.

Sin duda alguna, Beyoncé ha sido una figura dominante en la industria musical durante décadas, acumulando 32 premios Grammy a lo largo de su carrera. Sin embargo, a pesar de su éxito y reconocimiento en otras categorías, el premio al Álbum del Año siempre se le había escapado. Este año, con Cowboy Carter, un álbum que fusiona géneros y desafía las expectativas, finalmente rompió esa «maldición» y se llevó el tan ansiado galardón.

En su discurso de aceptación, Beyoncé expresó su gratitud y emoción, destacando la importancia de seguir las pasiones artísticas sin importar los géneros. Agradeció a todos los artistas de música country que aceptaron su álbum y a todos los que han sido parte de su trayectoria. Este triunfo no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un símbolo de su capacidad para innovar y trascender géneros musicales.

Una noche con actuaciones musicales destacadas

Los Grammy 2025 no solo fueron una noche de premios y reconocimientos, sino también de actuaciones musicales inolvidables que dejaron al público sin aliento:

Charli XCX deslumbró con una actuación vibrante, interpretando Von Dutch y Guess, llenando el escenario de energía y estilo. Su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público hicieron de su actuación una de las más comentadas de la noche.

Por su pate, Doechii ofreció una poderosa performance de Catfish y Denial Is a River, dejando al público asombrado con su talento y presencia escénica. Su actuación fue una muestra de su habilidad para dominar el escenario y cautivar a la audiencia.

Billie Eilish rindió homenaje a su ciudad natal, Los Ángeles, con una emotiva interpretación de Birds of a Feather, acompañada por su hermano Finneas. La actuación fue un recordatorio del talento y la sensibilidad artística de Billie Eilish, que sigue siendo una de las artistas más influyentes de su generación.

Shakira hipnotizó al público con un medley de Ojos Así y su sesión con Bizarrap, en lo que fue una celebración de su herencia cultural y su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales.

Sabrina Carpenter brilló con su interpretación de Espresso y Please Please Please, mostrando su talento vocal y carisma. Su actuación fue una de las más aplaudidas de la noche, consolidándola como una de las artistas jóvenes más prometedoras.

The Weeknd sorprendió a todos con una actuación no anunciada, interpretando Cry for Me y Timeless junto a Playboi Carti. Su actuación fue una de las más esperadas y no decepcionó, demostrando una vez más por qué es uno de los artistas más populares del momento.

Janelle Monáe nos emocionó de nuevo durante el homenaje a Quincy Jones, interpretando el clásico de Michael Jackson Don’t Stop ‘Til You Get Enough. Su actuación fue un homenaje emotivo y lleno de energía que dejó una impresión duradera en el público.

Chappell Roan hizo su debut en los Grammy con una electrizante interpretación de Pink Pony Club. La cantante, vestida con un traje brillante, se subió a un gran pony en una actuación con temática de rodeo que dejó a todos boquiabiertos,

La gala de los Grammy 2025 no solo celebró el talento musical, sino que también mostró el poder de la música para unir y apoyar a las comunidades en tiempos difíciles. Fue una noche que quedará en la memoria de todos los asistentes y espectadores, reafirmando el impacto duradero de la música en nuestras vidas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.