BFlecha presenta su nuevo álbum “ExNovo”

Tras consolidarse en la escena iberoamericana conjugando vanguardia sonora e instinto pop con trabajos como βeta (2013) y Kwalia (2017), la compositora y cantante gallega BFlecha vuelve con un nuevo álbum en Arkestra Discos para ratificar su compromiso con los valores y motivaciones por los que comenzó a crear música hace más de una década.



Compuesto y grabado a lo largo de 2019, ExNovo consta de 12 artefactos escritos y producidos por BFlecha nuevamente con Mwëslee como co-productor, en conjunción con su red de colaboradores cercanos como Judah GT en Skyline, Monkey’s Cymbal que participa en Máscara y Blázares o Lost Twin que aparece en Enantiómeros, la primera incursión de la artista gallega en su lengua nativa con un texto inédito del poeta y novelista Xavier Queipo.



ExNovo es una investigación que ha de retomarse desde el principio, un dispositivo prismático, una zona de emergencia, un espacio utópico en la intersección entre filosofía, ciencia y poesía. Un ensamblaje de timbres orgánicos, texturas digitales y R&B deconstruido en la frontera entre la persona física y virtual en tiempos hiperconectados, y que, lejos de constituir una fuga de la realidad, se enfrenta cara a cara con las asimetrías de nuestra era para reinventar el futuro. Una simbiosis de materiales tangibles y elementos virtuales sincronizada con el tempo de la biosfera, donde palos y piedras funcionan como percusiones en realidad aumentada, gaitas que desafían la tradición vuelan con trazo libre y ráfagas orquestales colisionan con capas de síntesis molecular, creando así una banda sonora para llegar a ser humanos de una nueva manera.



En lugar de refugiarse en la retromania y el poptimismo como antídoto al vértigo generado por la aceleración del presente, ExNovo es una reivindicación del vacío y del silencio, un espacio donde no se pueda contar, donde las estadísticas y los algoritmos han sido abolidos para recuperar la atención y escuchar con ojos cerrados para soñar otra vez.



Bflecha, una artista cuya esencia se define por el movimiento lento pero constante, un proceso dinámico como reafirmación de un territorio propio. Un viaje inmóvil, un peregrinaje sin destino en donde emprender el recorrido es ya un éxito en si mismo; no imaginar horizontes optimistas o pesimistas, si no ir más allá del horizonte.

Escucha su nuevo trabajo a continuación: