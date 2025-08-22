Biffy Clyro adelanta el lanzamiento de «Futique» y anuncia gira acústica

La banda escocesa Biffy Clyro ha sorprendido a sus fans al adelantar el lanzamiento de su décimo álbum, Futique, del 26 al 19 de septiembre de 2025, según anunció NME y la propia banda en redes sociales. Este cambio responde a la estrategia de celebrar el estreno con una serie de actuaciones acústicas íntimas en Reino Unido, programadas para octubre de 2025. Futique, descrito por el vocalista Simon Neil como una exploración de ideas y relaciones a través del tiempo, incluye los sencillos A Little Love, que alcanzó el número uno en la lista de vinilos del Reino Unido, y el enérgico Hunting Season. El álbum, sucesor de A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021), promete una reflexión sobre la memoria en la era digital.

La gira acústica, que arrancará el 13 de octubre en Kingston y pasará por ciudades como Oxford, Bristol, Liverpool, Leeds, Dundee y Glasgow, se realizará en colaboración con tiendas de discos independientes como Banquet Records y Rough Trade. Las entradas estarán disponibles desde el 22 de agosto a las 11 de la mañana. Además, Biffy Clyro tiene planeada una gran gira de arenas en 2026, The Futique Tour, con fechas en Belfast, Dublín, Londres, Birmingham, Manchester, Aberdeen y Glasgow, acompañados por Soft Play y The Armed. Los fans pueden reservar Futique en la web oficial de la banda, con ediciones limitadas en vinilo.

Recordemos también que Biffy Clyro traerá su gira The Futique Tour a España en 2026 con dos conciertos confirmados el 3 de febrero en el Roig Arena de Valencia y el 4 de febrero en La Riviera de Madrid.

Biffy Clyro: una odisea del rock alternativo desde Escocia

Biffy Clyro, el trío escocés formado por Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), comenzó su andadura en 1995 en Kilmarnock, cuando eran apenas adolescentes. Su mezcla de rock alternativo, post-hardcore y melodías emotivas los catapultó desde los circuitos underground hasta convertirse en una de las bandas más respetadas del Reino Unido. Con su debut Blackened Sky (2002), mostraron un sonido crudo que evolucionó en The Vertigo of Bliss (2003) y Infinity Land (2004), ganándose el reconocimiento por sus complejas estructuras y letras introspectivas. Su salto al mainstream llegó con Puzzle (2007), un álbum que, tras la pérdida de la madre de Simon Neil, marcó un punto de inflexión emocional y comercial, alcanzando el top 10 en Reino Unido. Según Kerrang!, su energía en vivo y su capacidad para combinar intensidad con vulnerabilidad los consolidaron como referentes del rock moderno.

La discografía de Biffy Clyro refleja su versatilidad: Only Revolutions (2009), nominado al Mercury Prize, incluye himnos como Mountains y That Golden Rule, mientras que Opposites (2013), un doble álbum, alcanzó el número uno en Reino Unido. Ellipsis (2016) experimentó con sonidos más pulidos, y A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021) abordaron temas de resiliencia y reflexión. Su décimo álbum, Futique (2025), explora la memoria en la era digital con sencillos como A Little Love. Con nueve discos de estudio, un MTV Unplugged y varios premios, Biffy Clyro sigue siendo un pilar del rock independiente actual.

