Biffy Clyro anuncia su nuevo álbum «Futique» para septiembre de 2025

La banda escocesa Biffy Clyro ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su décimo álbum, Futique, que verá la luz el 26 de septiembre de 2025, justo antes de su esperada actuación en el Festival de Glastonbury. Este nuevo trabajo, que llega tras el éxito de su single A Little Love, promete ser una reflexión profunda sobre la memoria y las conexiones a través del tiempo, según palabras del vocalista Simon Neil. Producido por Jonathan Gilmore, Futique ya está disponible para preordenar en formatos como vinilo exclusivo en blanco y negro marmoleado.

Futique: Una exploración del tiempo y la memoria

Simon Neil ha definido Futique como “una exploración de ideas, objetos o relaciones que existen a través del tiempo”. En sus declaraciones, el frontman destacó la melancolía y belleza de no saber cuándo algo ocurre por última vez, invitando a los oyentes a reflexionar sobre su propio “futique”. La banda, formada por Neil, James Johnston y Ben Johnston, ha anticipado que el álbum mantendrá su sello de rock alternativo con tintes emocionales y épicos, consolidando su reputación como uno de los actos más electrizantes del Reino Unido.

Un retorno triunfal con A Little Love

El pasado 11 de junio, Biffy Clyro lanzó A Little Love, el primer single de Futique, que se posicionó en lo más alto de la UK Official Vinyl Singles Chart. Este tema, descrito como un himno vibrante que celebra el amor en todas sus formas, fue acompañado por un videoclip inspirado en la obra Relation In Time de Marina Abramović, dirigido por Piers Dennis. La canción, que combina la energía característica de la banda con letras introspectivas, marcó su regreso tras cuatro años sin nuevo material desde The Myth of the Happily Ever After (2021).

Actuaciones en vivo y expectativas

Además del lanzamiento, Biffy Clyro se prepara para un verano intenso con presentaciones en festivales como el Radio 1’s Big Weekend y Glastonbury, donde actuarán en el Pyramid Stage el 27 de junio a las 20:15. Su reciente show secreto en Glasgow bajo el nombre Screwfish incluyó dos temas inéditos, generando aún más expectativa para Futique. Los fans también podrán verlos en el Eden Project, donde han añadido una segunda fecha por alta demanda.

Biffy Clyro: Una trayectoria de rock visceral y evolución constante

Desde su formación en Kilmarnock, Escocia, en 1995, Biffy Clyro ha forjado una carrera marcada por su intensidad emocional y su capacidad para reinventarse. Con Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), la banda debutó con Blackened Sky (2002), un álbum que ya mostraba su mezcla de post-hardcore y rock alternativo. Su breakthrough llegó con Puzzle (2007), que alcanzó el número 2 en las listas británicas y les valió un estatus de culto. Discos como Only Revolutions (2009) y Opposites (2013) les consolidaron como referentes del rock moderno, con tres álbumes número 1 en el Reino Unido. Su sonido, que combina riffs potentes con letras introspectivas, les ha llevado a llenar arenas y encabezar festivales. Con Futique, Biffy Clyro promete seguir explorando nuevos horizontes sin perder su esencia.

A lo largo de su carrera, Biffy Clyro ha destacado por su conexión con el público, plasmada en actuaciones en vivo memorables y en discos que abordan temas como la pérdida, el amor y la resiliencia. Su evolución desde el sonido crudo de sus inicios hasta la ambición de A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021) refleja su versatilidad. Además, han sabido mantenerse relevantes colaborando con productores como Jonathan Gilmore y manteniendo una base de fans leal, conocida como “Mon the Biff”. Futique llega en un momento clave, con la banda celebrando su legado mientras mira hacia el futuro, lista para conquistar nuevos escenarios como Glastonbury 2025.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.