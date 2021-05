Biffy Clyro confirma que publicarán un nuevo disco en octubre

Aprovechando su presencia ayer en la gala de los Brit Awards celebrada en Londres, Biffy Clyro revelaron una gran noticia para sus fans durante una de las entrevistas que concedieron. Su nuevo disco ya está preparado desde la semana pasada, y ahora está en marcha todo el proceso de preparación del lanzamiento, que en estos momentos tendrían previsto para el mes de octubre.

La situación actual, con apenas conciertos y actuaciones en directo, ha permitido que el trío escocés haya podido componer un nuevo trabajo en tan poco tiempo, ya que el pasado mes de agosti lanzaron su último trabajo A Celebraron of Endings.

Por ahora, no tenemos más detalles acerca del trabajo, pero sí que han confesado que el título que tenían previsto, A Commemoration Of Commiserations, ha cambiado, pero no pueden contarlo por el momento.

En cuanto a la temática, sí que han adelantado que “trata de ese reflejo de cómo puedes experimentar lo mismo pero reaccionar de una manera completamente diferente. Todos hemos tenido esta gran experiencia global, pero no hemos tenido la misma experiencia por muchas, muchas razones, y creo que de eso trata el disco, de las secuelas de pasar por algo juntos, pero también de no poder comprender lo que está pasando otra persona. Todos estamos tratando algo positivo de todo esto“.