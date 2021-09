Biffy Clyro publicarán nuevo disco en octubre: “The Myth of the Happily Ever After”

Apenas dos semanas después de retomar los escenarios, en el contexto de presentación de A Celebration of Endings (2020), los escoceses Biffy Clyro han confirmado un secreto a voces. Ya en mayo el trío anunciaba en los Brit Awards que tenían listo un nuevo disco para publicarlo en octubre. No podrían haber acertado más. Biffy Clyro vuelve con su noveno álbum de estudio, The Myth of the Happily Ever After, que verá la luz el próximo 22 de octubre.

El disco, cuenta Simon Neil, vocalista y guitarrista del trío, es una reacción directa a ese A Celebration of Endings que tuvo que retrasar su fecha inicial de publicación debido a la pandemia. “Este álbum es una colisión de cada pensamiento y emoción que hemos tenido durante estos últimos 18 meses”, confiesa el escocés.

Este trabajo nace de un núcleo de canciones desechadas para su anterior disco, que acabó cobrando su propia identidad. De hecho, el disco se grabó durante seis semanas en su propia sala de ensayo, una granja de la campiña escocesa reconvertida en estudio y refugio para la banda.

Uno de estos cortes es Unknown Male 01, el primero que han adelantado los escoceses. Sobre este sencillo, Neil expresa: “Cuando pierdes a alguien que amas profundamente y que ha sido una gran parte de tu vida, quizás empiezas a plantearte cada aspecto de tu propia vida”.

“Había fortaleza en A Celebration of Endings. En este álbum abrazamos las vulnerabilidades que conlleva el hecho de ser una banda y de ser humanos en esta era torcida que vivimos”, dice Neil. El título es completamente opuesto al de su álbum de 2020: “Es preguntarse ¿creamos estas narrativas en nuestras mentes para sentirnos seguros cuando nadie sabe qué nos espera al final del día”.

The Myth of the Happily Ever After, de Biffy Clyro, se compone de los siguientes 11 temas: