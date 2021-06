Big Red Machine anuncia nuevo disco con la colaboración de Taylor Swift, Fleet Foxes y más artistas

Justin Vernon y Aaron Dessner, mejor conocidos como Big Red Machine, han anunciado un nuevo LP, How Long Do You Think It’s Gonna Last? De la mano de Jagjaguwar/37d03d, a estrenarse el 27 de agosto. Para este su segundo álbum, tienen la colaboración de Taylor Swift, Robin Pecknold –Fleet Foxes-, Sharon Van Etten entre otros. Aparte del gran anuncio, nos dan una muestra con el sencillo Latter Days, con Anaïs Mitchell, lo puedes ver al final de la nota.



Dessner compartió sus comentarios a cerca del sencillo Latter Days: “Estaba claro para Anaïs que el borrador inicial que Justin realizó de Latter Days se trataba de la niñez, o la pérdida de la inocencia y la nostalgia del tiempo que pasa antes que crezcas y te conviertas en adulto, antes que hieras o pierdas a la gente y que te equivoques”.

Estaremos atentos a cualquier otro adelanto, por lo mientras te dejamos la lista de canciones con los invitados de How Long Do You Think It’s Gonna Last?:

Latter Days [ft. Anaïs Mitchell]

Reese

Phoenix [ft. Fleet Foxes and Anaïs Mitchell]

Birch [ft. Taylor Swift]

Renegade [ft. Taylor Swift]

The Ghost of Cincinnati

Hoping Then

Mimi [ft. Ilsey]

Easy to Sabotage [ft. Naeem]

Hutch [ft. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan and My Brightest Diamond]

8:22am [ft. La Force]

Magnolia

June’s a River [ft. Ben Howard and This Is The Kit]

Brycie

New Auburn [ft. Anaïs Mitchell]