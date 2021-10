Big Thief adelantan que publicarán un álbum doble a principios de 2022

Artista

Big Thief

¿Por qué es noticia?

En una entrevista de su cantante Adrianne Lenker para Mojo Magazine, Big Thief han anunciado sus planes para publicar un álbum doble a principios del próximo año con nada menos que 20 canciones.

Sobre su nuevo disco

Por ahora, sabemos que saldrá a principios de 2022 y que sus 20 canciones se grabaron en cuatro lugares diferentes después de que la banda pasase dos semanas en cuarentena en el bosque de Vermont en julio del año pasado.

Aunque no tenemos título ni adelanto, sí sabemos que incluirá los temas inéditos Spud Moon y Red Moon. Quizá, aunque no está confirmado, inclutan los singles que han ido lanzando desde su último disco Two Hands de 2019, como Sparrow, Little Things o Certainty.

Sobre Big Thief

Big Thief es una banda estadounidense de indie rock con raíces folk con sede en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Sus miembros son Adrianne Lenker (guitarra, voz), Buck Meek (guitarra, coros), Max Oleartchik (bajo) y James Krivchenia (batería). Hasta el momento, han publicado cuatro discos: Masterpiece (2016), Capacity (2017), U.F.O.F. (2019) y Two Hands (2019).

Fuente: Wikipedia

