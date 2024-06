Bill Callahan nos invita a su «resurrección» con su nuevo álbum en directo

El cantautor Bill Callahan ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum en vivo, Resuscitate!, grabado en la emblemática sala Thalia Hall de Chicago, y con el que el artista ha buscado capturar su esencia en un momento de transformación artística.

Durante su gira en apoyo a su álbum YTILAER, Callahan, junto a su banda compuesta por el guitarrista Matt Kinsey, el saxofonista tenor Dustin Laurenzi y el baterista Jim White, nos regala una interpretación que va más allá de la mera reproducción de sus temas. Según el propio Callahan, las canciones “mutaban más rápido de lo habitual”, comparando este fenómeno con la metamorfosis de Bruce Banner en el laboratorio, sugiriendo que estas composiciones estaban a punto de adquirir superpoderes.

El álbum, que verá la luz el 26 de julio a través de Drag City, incluye colaboraciones de artistas como el pianista Nathaniel Ballinger, la vocalista Pascal Kerong’A, el saxofonista alto Nick Mazzarella, el intérprete de guembri Joshua Abrams y la ejecutante de armonio Lisa Alvarado. Estos músicos aportan una riqueza sonora que enriquece la atmósfera ya de por sí cautivadora de las presentaciones de Callahan.

Resuscitate! no es solo un testimonio de la evolución de las canciones de Callahan, sino también un manifiesto de su filosofía de vida y trabajo. Prefiere actuar en lugares que no estén “enredados con Live Nation/Ticketmaster”, lo que refleja su compromiso con la libertad y la autenticidad en la industria musical.

Tracklist de Bill Callahan – Resuscitate!

01 First Bird

02 Coyotes

03 Keep Some Steady Friends Around

04 Partition 05 Drover

06 Pigeons

07 Everyway

08 Naked Souls

09 Natural Information

10 Planets