Bill Ryder-Jones presenta su nuevo sencillo y anuncia el álbum «Lechyd Da»

Bill Ryder-Jones está de regreso con su cautivador nuevo sencillo titulado This Can’t Go On, con el que nos ofrece un adelanto de lo que nos espera en su próximo álbum Lechyd Da. Sirviendo como el sencillo principal de su quinto álbum de estudio, This Can’t Go On presenta sonidos de cuerdas tomados de una canción de Flashlight de 1978, creando un sonido nostálgico pero fresco. El video que lo acompaña, dirigido por James Slater, nos lleva en un viaje a través del pintoresco paisaje de Crail, Fife en Escocia, reflejando la portada del álbum creada por Dale Bissland.

En anticipación a Lechyd Da, Bill Ryder-Jones expresa su profundo orgullo por el disco, declarando que es su trabajo mejor producido hasta la fecha. Arraigado en temas de amor, pérdida, dolor y desamor, el LP promete recorrer la oscuridad más profunda mientras ofrece destellos de belleza, esperanza y alegría profunda. Con una fecha de lanzamiento programada para el 12 de enero de 2024, a través de Domino, Lechyd Da está listo para ser una fascinante exploración de emociones y experiencias, lleno de melodías ricas y letras introspectivas. Además, los fanáticos pueden ver a Bill Ryder-Jones en vivo en un íntimo concierto en Londres el 27 de septiembre de 2023, y esperar una gira por el Reino Unido, Irlanda y Europa en marzo de 2024. Os dejamos con el tracklist de Lechyd Da a continuación: