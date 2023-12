Billie Eilish afirma que su tercer álbum está “casi terminado”

La estrella del pop Billie Eilish ha revelado que su tercer álbum de estudio está “casi terminado”. En una reciente entrevista en The Tonight Show With Jimmy Fallon, Eilish compartió detalles sobre la creación de su última canción, What Was I Made For, nominada a un Globo de Oro y escrita para la banda sonora de Barbie. La cantante expresó su orgullo por la interpretación vocal de la canción, considerándola una de las mejores de su carrera.

Eilish, que se convirtió en uno de los ídolos pop de esta generación con su LP Happier Than Ever de 2021, ha mantenido el misterio sobre su nuevo proyecto, prometiendo “mucha música por venir” y dejando a los fans en expectativa. La artista interpretará What Was I Made For en Saturday Night Live, una cita que ninguno de sus fans querrá perderse.