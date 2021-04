Billie Eilish anuncia su nuevo disco “Happier Than Ever”

Desde que llego a la escena musical, Billie Eilish se ha ido confirmando como una de las figuras más interesantes surgidas en los últimos años, y muy pronto podremos asistir a un nuevo e importante paso en su carrera con la publicación de su segundo disco.

Happier Than Ever es el título de este álbum que anunció a través de su cuenta de Instagram con palabras llenas de ilusión. “Es mi creación favorita de todas las que he hecho y estoy muy emocionada y nerviosa y MUY DESEOSA de que lo escuchéis. Ni siquiera puedo explicarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como por éste. Espero que sintáis lo que yo siento“, asegura.

Aunque el álbum no estará a la venta hasta el próximo 30 de julio, mañana mismo ya podremos escuchar un primer adelanto. ¿Qué podemos esperar de este segundo trabajo de Billie Eilish? Estamos deseando descubrirlo.