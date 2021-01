Billie Eilish anuncia un libro fotográfico sobre su vida

Los seguidores de la joven artista Billie Eilish siguen estando de enhorabuena. Si hace apenas un mes se anunció que el próximo 26 de febrero se estrena en Apple TV+ el documental sobre su carrera Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, dirigido por R.J.Cutler, ayer la cantante comunicó a través de sus redes sociales que publicará un libro fotográfico y un audiolibro con la editorial Grand Central Publishing que ofrecerá a sus fans una visión más íntima de su vida y su carrera tanto dentro como fuera de los escenarios.

En este sentido, ha sido la propia compositora la encargada de elaborar el libro, que está previsto que salga al mercado el 11 de mayo con el título Billie Eilish, seleccionando cientos de instantáneas que abarcan tanto su niñez como su vida en los escenario. “Pasé muchas horas y muchos meses revisando los álbumes y archivos familiares, escogiendo personalmente las fotografías para este libro. Espero que os guste tanto como a mí“, indicó Eilish.

Por otro lado, el audiolibro verá la luz al mismo tiempo, aunque en este caso la artista de Los Ángeles reflexionará sobre sus 19 años de vida y compartirá historias jamás contadas hasta el momento. No es este el único proyecto en el que se encuentra inmersa Eilish, ya que también está grabando el que sería su segundo disco, aunque por el momento todavía no han trascendido más detalles al respecto. Asimismo, la flamante ganadora de los premios Grammy 2020, ya anunció a través de su Instagram a finales del mes pasado que, “una nueva era comienza este nuevo año” y aseguró que tras el estreno de su documental cambiará su icónico peinado de color verde.

BIOGRAFÍA DE BILLIE EILISH

La cantante y bailarina californiana Billie Eilish creció en una familia de actores y músicos. A los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió a desarrollar su técnica vocal. Desde los once comenzó a escribir sus propias canciones junto a su hermano Finneas, y en 2015 subieron sus primeros temas a SoundCloud. Apenas un año después su sencillo “Ocean Eyes” se transformó en un éxito viral, superando los 14 millones de reproducciones. Contratada por Interscope, Eilish publicó su primer EP oficial en 2017, una colección de electro pop titulada Don’t Smile at Me, tras lo que su LP debut llegó en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, confirmando a Eilish como una de las principales figuras de una nueva generación de artistas.

DISCOGRAFÍA DE BILLIE EILISH

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

