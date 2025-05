Billie Eilish arrasa en los American Music Awards 2025 con siete premios

Billie Eilish se consagró como la gran triunfadora de los American Music Awards (AMAs) 2025, celebrados el 26 de mayo en el Fontainebleau de Las Vegas. La joven estrella, de 23 años, ganó en las siete categorías en las que estaba nominada, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año, consolidando su impacto en la música contemporánea. La ceremonia, presentada por Jennifer Lopez, marcó el regreso de los AMAs tras dos años de pausa, con un enfoque en el voto de los fans y actuaciones destacadas de artistas como Gwen Stefani, Lainey Wilson y Rod Stewart.

Un dominio absoluto en las categorías nominadas

Billie Eilish, quien no asistió al evento por estar de gira en Europa, se llevó los premios a Artista del Año, Álbum del Año y Álbum Pop Favorito por Hit Me Hard And Soft, Canción del Año y Canción Pop Favorita por Birds of a Feather, Artista Pop Femenina Favorita y Artista de Gira Favorita. En un emotivo mensaje en video, Eilish expresó: “Artista del Año, esto es una locura. Estoy sin palabras, gracias a todos, los amo tanto. Gracias a los AMAs, gracias a los fans, esto significa el mundo para mí”. Su gran éxito en los AMAs compensa recientes decepciones, como no alcanzar el número 1 en el Billboard 200 con Hit Me Hard And Soft o quedar sin premios en los Grammy 2025, pese a siete nominaciones.

Un evento lleno de momentos destacados

La gala, transmitida por CBS y Paramount+, destacó por su enfoque en los votos de los fans, basados en métricas como streaming, ventas y recaudación de giras. Otros ganadores incluyeron a Beyoncé, con dos premios por Cowboy Carter (Álbum Country Favorito y Artista Country Femenina Favorita), y Eminem, quien regresó tras 15 años para ganar Artista Masculino de Hip-Hop Favorito y Álbum de Hip-Hop Favorito por The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Lady Gaga y Bruno Mars obtuvieron tres premios por Die With a Smile, incluyendo Colaboración del Año. Janet Jackson recibió el Premio Icono, mientras que Rod Stewart cerró la noche con Forever Young tras ser galardonado con el Premio a la Trayectoria.

Billie Eilish: una fuerza generacional que redefine el pop

Billie Eilish, nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, ha transformado el panorama musical con su estilo único y su autenticidad. Desde su irrupción en 2015 con Ocean Eyes, creada junto a su hermano Finneas O’Connell, Eilish se ha convertido en un ícono global, acumulando más de 200 premios, incluyendo nueve Grammy, dos Oscar y, tras los AMAs 2025, un total de 16 galardones en esta premiación. Su discografía, que abarca tres álbumes de estudio, refleja una evolución desde el pop alternativo hasta un sonido más audaz y vulnerable.

El debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), marcó un hito, con éxitos como Bad Guy que le valieron cinco Grammy, incluyendo Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. Con solo 18 años, se convirtió en la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales en una misma noche. El álbum, destacado por Apple Music como uno de los 100 mejores de la historia, introdujo su estética oscura y su voz susurrante, resonando con una generación joven.

Su segundo álbum, Happier Than Ever (2021), mostró una madurez emocional, con sencillos como Everything I Wanted, que ganó Grabación del Año en los Grammy 2021. Hit Me Hard And Soft (2024), elogiado por Billboard por su vulnerabilidad y audacia, alcanzó el número 1 en 138 países según Apple Music. Canciones como Birds of a Feather y su colaboración con Charli xcx en Guess consolidaron su versatilidad. Su contribución a la banda sonora de Barbie con What Was I Made For? le valió dos Grammy y un Oscar en 2024.

Eilish, diagnosticada con síndrome de Tourette en la infancia, ha utilizado su plataforma para abordar temas como la salud mental y la autoexpresión. Su gira mundial Hit Me Hard And Soft, que se extiende hasta 2025, ha agotado entradas globalmente, con actuaciones memorables como su versión de Creep de Radiohead en Ámsterdam. Con 19 récords Guinness y un reconocimiento como Artista del Año de Apple Music en 2019 y 2024, además de este éxito en los American Music Awards 2025, Billie Eilish sigue siendo una fuerza generacional, redefiniendo el pop con honestidad y audacia.

