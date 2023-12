Billie Eilish, Dua Lipa, Mica Levi y Bruce Springsteen, nominados a los Globos de Oro 2024

Los nominados a los premios Globos de Oro 2024 se han dado a conocer. Entre las categorías musicales, destacan las candidaturas de Billie Eilish, Dua Lipa, Mica Levi y Bruce Springsteen.

Eilish, Lipa y Springsteen compiten por el galardón a la Mejor Canción Original para una Película, con sus temas What Was I Made For?, Dance the Night y Addicted to Romance, respectivamente. También optan al premio otras canciones de la película de Barbie, Super Mario Bros. y Rustin.

Por su parte, Levi está nominada a la Mejor Banda Sonora Original para una Película, por su trabajo en The Zone of Interest, y comparte este reconocimiento con otros compositores como Ludwig Göransson, Robbie Robertson, Joe Hisaishi y Jerskin Fendrix.

Además, Taylor Swift ha recibido una nominación por la película del Eras Tour, en una categoría llamada Logro Cinematográfico y de Taquilla.

Los Globos de Oro se emitirán el 7 de enero en CBS. ¿Cuáles son vuestros favoritos?