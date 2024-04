Billie Eilish impacta con el anuncio de su nuevo disco “Hit Me Hard and Soft”

La aclamada cantante Billie Eilish está de vuelta con su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft, que se lanzará el 17 de mayo de 2024. Este álbum es el primero en tres años después de su exitoso y aclamado álbum Happier Than Ever de 2021.

El proceso creativo de Hit Me Hard and Soft comenzó en diciembre de 2022, cuando Eilish empezó a formular ideas con su hermano y colaborador habitual, Finneas O’Connell. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Eilish mencionó que esperaba comenzar a escribir el álbum en 2023 y, para diciembre de ese año, confirmó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que el álbum estaba casi terminado.

En cuanto a la promoción, Eilish ha optado por un enfoque intrigante, con vallas publicitarias en varias ciudades mostrando letras crípticas del álbum. Además, cambió su foto de perfil a un “círculo azul” y compartió una imagen con la leyenda «¿Sabes cómo doblarte?». La lista de canciones del álbum se filtró antes de lo previsto, lo que provocó la frustración de Eilish, quien expresó su descontento con un “F*ck Rolling Stone” en una historia de Instagram ahora eliminada.

El álbum Hit Me Hard and Soft se presenta como una colección diversa pero cohesiva de canciones que, según la propia Eilish, es su trabajo más atrevido hasta la fecha. Además, en un esfuerzo por la sostenibilidad, las copias físicas del álbum se fabricarán utilizando materiales 100% reciclables.

¿Por qué ha elegido este título y cuál es su significado?

El título del álbum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish sugiere un contraste entre lo fuerte y lo suave, tanto en las letras como en la sonoridad, ofreciendo una experiencia musical que atraviesa un amplio espectro de emociones. Según un comunicado de prensa, el álbum «hace exactamente lo que el título indica: te golpea duro y suave, tanto lírica como sonoramente, mientras dobla géneros y desafía tendencias en el camino». Este enfoque dinámico refleja la habilidad de Eilish para explorar y expresar una gama completa de emociones a través de su música.

¿Qué podemos esperar de este trabajo con respecto a los anteriores?

El proceso creativo de Billie Eilish para su tercer álbum, Hit Me Hard and Soft, difiere significativamente de sus trabajos anteriores. En una entrevista, Eilish reveló que todo sobre el proceso de creación de música ha cambiado. Después de una gira de un año y medio, regresó al estudio siendo más madura, lo que influyó en su enfoque hacia la música.

La propia Eilish describió el cambio como “impactante”, notando diferencias en su presencia en el estudio y en su voz. A pesar de la dificultad para aceptar el cambio, ella ha adoptado estas nuevas dinámicas en su proceso creativo. Este cambio refleja su crecimiento personal y artístico desde su debut en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y su segundo álbum Happier Than Ever de 2021.

¿Cuándo podremos escuchar un primer single?

Billie Eilish ha confirmado que no habrá singles de adelanto para su próximo álbum Hit Me Hard and Soft, así que tendremos que esperar hasta el lanzamiento completo del álbum el 17 de mayo de 2024 para escuchar la nueva música. Esta decisión marca un cambio en la estrategia promocional habitual, ofreciendo a los oyentes la experiencia completa del álbum de una sola vez. ¿Le seguirán otros artistas próximamente?

Billie Eilish: La Sensación Global del Pop Alternativo

Billie Eilish, con su distintivo estilo electropop y su voz etérea, ha conquistado el mundo de la música desde su irrupción en la escena. Nacida el 18 de diciembre de 2001, esta joven artista californiana se catapultó a la fama con su sencillo debut Ocean Eyes en 2015, producido por su hermano Finneas. Su EP Don’t Smile at Mellegó en 2017, seguido por el aclamado álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en 2019, que incluyó el hit Bad Guy y se disparó al número uno en múltiples países.

Billie continuó su ascenso con Happier Than Everen 2021, un álbum que profundizó en su sonido característico y solidificó su estatus como ícono de la música moderna. Además de su impresionante discografía, Billie ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo Grammys y dos Oscar por sus contribuciones a las bandas sonoras de Barbie y James Bond con No Time to Die.

