Billie Eilish lanza “Your Power”, adelanto de su próximo disco

Billie Eilish anunció la fecha de salida de Happier Than Ever (2021), su tercer álbum, además de un nuevo adelanto, “Your Power“.

La artista nos ha sorprendido esta semana dando estas dos noticias: la fecha de su nuevo álbum y el lanzamiento de esta nueva canción.

En Your Power, Eilish se abre en canal y nos deja entrar en sus sentimientos. Además, muestra su voz limpia sin los efectos a los que nos tiene acostumbrados.

«Entre las canciones que he escrito, esta es una de mis canciones favoritas. Me siento vulnerable lanzándola porque me toca el corazón. Trata de diferentes situaciones que todos hemos presenciado o experimentado alguna vez», afirma.

Su próximo trabajo también lo producirá su hermano Finneas O’Connell, conocido como FINNEAS, como ya hizo con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

Además, ha lanzado un videoclip en Simi Valley, California. Dirigido por la propia Eilish, podemos verla con una anaconda que le oprime el cuello, reflejo del mensaje de su canción.

¡Escucha aquí la nueva canción!