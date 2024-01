Billie Eilish pone música a la nueva temporada de «True Detective»

La cantante estadounidense Billie Eilish ha sido la elegida para poner la canción de cabecera a la cuarta temporada de la serie de HBO True Detective. Se trata de bury a friend, un tema de su exitoso álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

La nueva entrega de la aclamada ficción policiaca se estrenó el pasado 14 de enero y está protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. La showrunner Issa López explicó que la letra de la canción de Eilish parecía escrita para la serie, ya que habla de una lengua, de enterrar a un amigo y de otros elementos oscuros y misteriosos que encajan con el tono de True Detective.

La crítica ha recibido con entusiasmo esta nueva temporada, mientras que, por su parte, Eilish sigue cosechando éxitos y reconocimientos, como el premio a la Mejor Canción en los Globos de Oro por What Was I Made For? de la película Barbie. La artista también ha revelado que su nuevo álbum está “casi terminado”, pero que no saldrá pronto.