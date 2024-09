Billie Eilish publica el video de su último single «Birds Of A Feather»

Billie Eilish ha publicado un nuevo video para su sencillo Birds Of A Feather, incluido en su tercer álbum de estudio Hit Me Hard and Soft. El video, dirigido por Aidan Zamiri, muestra a Eilish cantando mientras fuerzas sobrenaturales la arrastran por el suelo y las paredes, creando una atmósfera única y cautivadora.

El álbum, lanzado en mayo, ha sido un éxito rotundo, alcanzando el número dos en el Reino Unido y el número cinco en los Estados Unidos. Además del estreno de este Birds Of A Feather, Billie Eilish se prepara para una gira mundial masiva que comenzará el 29 de septiembre en Quebec. La gira promete ser un evento imprescindible para los fans, con fechas en América del Norte, Europa y Australia, entre las cuales destaca su doble cita en Barcelona los días 14 y 15 de junio de 2025. Como curiosidad, y demostrando su preocupación por la sostenibilidad, Eilish también está promoviendo opciones de transporte y alimentación sostenibles para sus seguidores en colaboración con Google Maps.

Y por si con todo esto no tienes suficientes novedades, Eilish será la invitada musical en el episodio del 19 de octubre de Saturday Night Live, junto al anfitrión Michael Keaton.