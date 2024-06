Billie Eilish sigue batiendo récords y pulveriza números en Spotify

Con tan solo 22 años, Billie Eilish ha alcanzado un hito en la plataforma de música en streaming Spotify, convirtiéndose en la tercera artista con más de 100 millones de oyentes mensuales. Este logro la coloca detrás de Taylor Swift y The Weeknd, quienes lideran la lista con 102 y 107 millones de oyentes respectivamente.

La cantante de Happier Than Ever ha logrado este impresionante número con apenas 82 canciones en la plataforma, una cantidad significativamente menor en comparación con sus predecesores. Además, Eilish se destaca por ser la artista más joven en alcanzar esta cifra, marcando un precedente en la industria musical.

El tercer álbum de estudio de Eilish, Hit Me Hard and Soft, lanzado en mayo, ha sido recibido con críticas positivas y se suma a su ya impresionante colección de éxitos. Ocho de sus canciones forman parte del exclusivo Billions Club de Spotify, con Lovely en colaboración con Khalid liderando con 2.8 mil millones de reproducciones.

La gira mundial Hit Me Hard And Soft está programada para comenzar este otoño, con una etapa en el Reino Unido e Irlanda en julio de 2025, incluyendo seis noches en el famoso The O2 en Londres.

En una declaración reciente, Jeremy Erlich, jefe global de música de Spotify, expresó: “Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde Ocean Eyes, ha crecido continuamente su base de fans alrededor del mundo. Lo que ella y [su hermano y colaborador] Finneas han logrado desde 2016 es bastante notable”.