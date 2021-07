Billy Bragg vuelve con la empatía como bandera en su nuevo disco “The Million Things That Never Happened”

Pasa el tiempo y Billy Bragg sigue lanzando discos. El décimo trabajo de su discografía, The Million Things That Never Happened, llegará el 8 de octubre a través del sello Cooking Vinyl, pero como es costumbre, estas buenas noticias llegan acompañadas de un primer adelanto, I Will Be Your Shield, que podemos escuchar en esta misma noticia.

“He llegado a la conclusión de que la empatía es la moneda que utiliza la música, que nuestro trabajo como compositores es ayudar a las personas a aceptar sus sentimientos ofreciéndoles ejemplos de cómo otros pueden haber lidiado con una situación similar a aquella en la que se encuentran los oyentes. Después de todo lo que hemos pasado, la idea de ser un escudo, física, emocional y psicológicamente, realmente resuena”, afirma Bragg acerca de la inspiración para este disco.

Por el momento, disfrutemos de este I Will Be Your Shield: