Billy Corgan da pistas de un extenso recopilatorio de Zwan

Sin duda alguna, Billy Corgan es uno de los músicos más influyentes y prolíficos de las últimas décadas. Líder de la legendaria banda de rock alternativo Smashing Pumpkins, también ha explorado otros proyectos paralelos como Zwan, una efímera pero interesante agrupación que ahora recupera con una caja recopilatoria que promete sorprender a sus fans. Además, Corgan sigue al frente de Smashing Pumpkins con un ambicioso álbum de tres partes que es una secuela de sus obras maestras de los años 90, así que vamos a tener muchas noticias suyas en los próximos meses.

Un breve repaso a la historia de Zwan

Zwan fue un supergrupo formado por Billy Corgan y otros músicos en 2001, tras la separación de Smashing Pumpkins. Junto a Corgan estaban Jimmy Chamberlin (batería de Smashing Pumpkins), David Pajo (guitarra de Slint), Matt Sweeney (guitarra de Chavez) y Paz Lenchantin (bajo y coros de A Perfect Circle). El estilo musical de Zwan era más luminoso y optimista que el de Smashing Pumpkins, con influencias del rock clásico, el indie rock y el folk.

Zwan solo lanzó un álbum, Mary Star Of The Sea, en 2003, que obtuvo una buena aceptación por parte de la crítica y el público. El disco contenía canciones como Honestly, Lyric o Of a Broken Heart, que mostraban la versatilidad y el talento compositivo de Corgan y sus compañeros. Sin embargo, la banda se disolvió ese mismo año por conflictos internos, relacionados con la desconfianza y las drogas, según reveló Corgan años más tarde.

La caja recopilatoria de Zwan

Ahora, casi 20 años después, Billy Corgan ha anunciado que está trabajando en una caja recopilatoria dedicada a Zwan, que contendrá nada menos que 65 canciones inéditas. Según Corgan, el mejor material de Zwan no se publicó en su momento y era más acústico y atemporal que el del álbum oficial. Corgan ha expresado su entusiasmo por este proyecto, que todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Corgan ha declarado que está configurando un nuevo modelo de negocio con la compañía Thirty Tigers, que le permite distribuir sus proyectos musicales de forma independiente, sin depender de las grandes discográficas. De esta manera, Corgan tiene más libertad y control sobre su obra, aunque también asume más riesgos y responsabilidades.

El álbum de tres partes de Smashing Pumpkins

Pero Zwan no es el único proyecto que ocupa a Billy Corgan en estos días. El músico también sigue al frente de Smashing Pumpkins, la banda que lo catapultó a la fama en los años 90 con discos como Siamese Dream o Mellon Collie And The Infinite Sadness. Smashing Pumpkins se reunió en 2007 con una formación renovada y desde entonces ha lanzado varios álbumes con un sonido más experimental y diverso.

El último trabajo de Smashing Pumpkins es ATUM: A Rock Opera in Three Acts, un álbum conceptual dividido en tres partes que sirve como secuela de sus obras más emblemáticas Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) y Machina/The Machines Of God (2000). ATUM contiene 33 canciones que abarcan diferentes géneros y estilos musicales, desde el rock alternativo al pop electrónico, pasando por el folk, el metal o el rock progresivo. Algunos de los sencillos adelantados son Beguiled, Spellbinding y Empires, que muestran la capacidad de Corgan para crear melodías pegadizas y arreglos elaborados. El álbum ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada y el público.

¿Con qué nos seguirá sorprendiendo Billy Corgan?

Billy Corgan es un músico incansable que no deja de sorprender con sus proyectos musicales. Con la caja recopilatoria de Zwan, recupera una faceta más luminosa y optimista de su carrera, que muchos fans desconocían o habían olvidado. Con el álbum de tres partes de Smashing Pumpkins, demuestra su creatividad y su diversidad, al tiempo que rinde homenaje a sus obras más emblemáticas. Si te gusta la música de Billy Corgan, no puedes perderte estas dos propuestas que te harán disfrutar y emocionarte.