Billy Corgan y su nueva era musical: orquestas, rock y una reinvención inesperada

Billy Corgan, el visionario líder de Smashing Pumpkins, ha anunciado un nuevo proyecto en solitario que promete ser una odisea musical imperdible. Con el título Billy Corgan and the Machines of God, este proyecto no solo celebra los 30 años de Mellon Collie and the Infinite Sadness, sino que también nos llevará de vuelta a los días gloriosos de Machina/The Machines of God y más. ¡Prepárense para una gira explosiva, presentaciones orquestales y re-lanzamientos que harán las delicias de los coleccionistas!

Un proyecto prometedor con citas en directo

Según su reciente anuncio, Billy Corgan and the Machines of God será una banda en formato de gira que lo verá tomar el escenario en solitario con la ayuda de músicos colaboradores como la guitarrista Kiki Wong, el baterista Jake Hayden y la bajista Kid Tigrrr para reinterpretar algunos de los momentos más icónicos de The Smashing Pumpkins. Según informaciones de Pitchfork y NME, este proyecto no incluye nueva música original por ahora, pero qué importa: ¡tendremos Tonight, Tonight, 1979 y The Everlasting Gaze en directo como nunca antes!

La gira, titulada A Return to Zero, comenzará el 7 de junio de 2025 en Baltimore y terminará el 29 de junio en Minneapolis, con paradas en ciudades como Boston, Toronto, Nueva York y Detroit. Imagínense un setlist que combine la épica de Mellon Collie and the Infinite Sadness con las texturas oscuras de Machina/The Machines of God y Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music, además de joyas más recientes como Aghori Mhori Mei. Las entradas están en preventa desde el 1 de abril con el código «GLASS», y la venta general arranca el 4 de abril.

Un toque de grandeza orquestal en Chicago

Pero eso no es todo. Billy Corgan se asociará con la Lyric Opera de Chicago para una serie de siete presentaciones titulada A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness, del 21 al 30 de noviembre de 2025. Estas actuaciones prometen llevar las canciones del legendario disco a otro nivel con arreglos orquestales y coros, creando una experiencia que mezcla el rock visceral con la majestuosidad clásica. ¿Os imagináis Bullet with Butterfly Wings con una orquesta completa? ¡Será impresionante!

Re-lanzamientos que emocionará a los coleccionistas

Para los fans obsesionados con los vinilos y las ediciones especiales, Billy Corgan ha anunciado un re-lanzamiento monumental de Machina. Un box set de 80 canciones, remezclado y remasterizado, estará disponible exclusivamente en Madame Zuzu’s, su tienda de té en Highland Park, Illinois. Además, un vinilo de 16 canciones saldrá el 22 de agosto de 2025, con reservas disponibles desde el 27 de junio. Según Metal Insider, este lanzamiento incluirá demos, grabaciones en directo y rarezas que harán las delicias de los puristas. ¡Es como abrir una cápsula del tiempo de los años 90 y 2000!

¿Qué podemos esperar de este proyecto?

Aunque algunos podrían esperar un álbum solista completamente nuevo (recordemos sus trabajos previos como TheFutureEmbrace o Ogilala), el enfoque aquí es la celebración. A Return to Zero no solo conmemora el 30º aniversario de Mellon Collie and the Infinite Sadness y el 25º de los álbumes Machina, sino que también reafirma el legado de The Smashing Pumpkins como una fuerza creativa insuperable, mostrando a Corgan como un artista que no teme experimentar.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con comentarios de fans emocionados por ver a Corgan en un formato más íntimo, alejado (por ahora) de las giras masivas de The Smashing Pumpkins. Algunos se preguntan si veremos nuevas canciones en el futuro, pero por ahora, el foco está en revivir los clásicos con una energía renovada.

En definitiva, este proyecto no es solo para los veteranos que crecieron con Siamese Dream y Adore, sino también para una nueva generación que descubrió a The Smashing Pumpkins a través de plataformas de streaming. Billy Corgan sigue siendo un icono del rock, y «Billy Corgan and the Machines of God» es una prueba más de su capacidad para reinventarse mientras honra su pasado.

