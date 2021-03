Billy Gibbons anuncia su tercer álbum ‘Hardware’ a través del video y sencillo ‘West Coast Junkie’

Hay personajes que desde muy jóvenes tienen claro cuál va a ser su vocación, como es el caso del barbudo Bill Gibbons cuando, en cierta ocasión, le preguntaron sobre sus inicios musicales: “Elegí la guitarra porque pesaba menos que el piano de mi padre”. Era Navidad de 1963 y Billy tenía tan solo 14 años. Años después, Gibbons fue reconocido como uno de los artistas más influyentes del surf rock.

No cabe duda de que el tremendo éxito de Gibbons se debe al hecho de haber estado durante cuatro décadas al frente de los legendarios ZZ Top, banda mítica de los 70 que lleva en su bagaje docenas de discos de oro y platino, siendo, además, una de las formaciones más exitosas del sur norteamericano. Solo en los Estados Unidos han llegado a vender más de 25 millones de copias y hasta 2014 sus cifras de ventas mundiales superan los 50 millones.

Sin perder ni una pizca de chispa, Gibbons regresa publicando el video y canción de West Coast Junkie como avance de lo que va a ser su tercer álbum en solitario, Hardware, un potente titular para una mercancía dura que estallará el 4 de junio del presente año a través de Concord Records. El título es un homenaje a Joe Hardy, el antiguo colaborador de ZZ Top, que murió en 2019. En palabras del propio Gibbons, “Joe Hardy jugó un papel muy importante en nuestras vidas. Fue un verdadero innovador en un campo donde muchos no se atrevieron. Su atrevimiento dio como resultado nuestra firma de audio y la inclusión de nuevas fronteras sonoras”.

Hardware está producido por Gibbons, Matt Sorum, Mike Fiorentino y el ingeniero de sonido Chad Shlosser. En el video de West Coast Junkie, aparecen Billy Gibbons, el guitarrista Austin Hanks y el baterista Matt Sorum, de Guns N ‘Roses, The Cult y Velvet Revolver). Ese mismo trío trabajó en el anterior álbum de Gibbons, The Big Bad Blues. En el disco también participan estrellas del country como Larkin Poe, que aparece en el tema Stackin Bones.

La última pista del álbum, Desert High, es un tributo a Gram Parsons (Submarine Band, The Byrds y The Flying Burrito Brothers), cuya muerte en 1973 ocurrió en Joshua Tree, lugar cercano donde se grabó Hardware. Todas las canciones del álbum son propias, excepto Hey Baby, Que Paso, que originalmente fue grabada en 1990 por Texas Tornados, un supergrupo tejano que incluía a Doug Sahm y Freddy Fender entre sus miembros.

El video es una especie de viaje surrealista en blanco y negro por el desierto en busca de tres go-gos girls asiáticas que, bajo el peso sonoro del surf rock, bailan como en los años 60. El clip fue filmado en Escape Studio, sito en el desierto alto de Palm Springs, California. Esta aislada una zona es un lugar de culto para ciertos artistas, fotógrafos, escritores y cineastas que buscan la inspiración dentro de la nada solitaria. Según Gibbons, “los escenarios desérticos, repletos de arenas movedizas, cactus y serpientes de cascabel, fueron un telón de fondo clave para generar la intriga que se refleja en los sonidos del álbum”.

La portada de Hardware presenta una fuerte ilustración del icónico auto de la banda: el Ford Coupe de 1933, bautizado por ellos como Eliminator, y cuyo original puede verse en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland. Eliminator fue reconstruido exclusivamente para Billy Gibbons a principios de la década de 1980 gracias a Don Thelan de la Buffalo Motor Cars en Paramount, California. Steve Davis hizo la capucha de tres piezas y los paneles laterales y Kenny Youngblood creó los gráficos de ZZ.

Como bien define Billy Gibbons, “Nos refugiamos en el desierto durante las semanas de duro calor y para desahogarnos dejamos que el rock fluyera desde su propia dinámica. Hardware ”es como la furia de un rockero furioso que lleva implícito en su sangre el misterio duro del desierto”.

Billy Gibbons – Hardware:

1. My Lucky Card

2. She’s On Fire

3. More-More-More

4. Shuffle, Step & Slide

5. Vagabond Man

6. Spanish Fly

7. West Coast Junkie

8. Stackin’ Bones (featuring Larkin Poe)

9. I Was A Highway

10. S-G-L-M-B-B-R

11. Hey Baby, Que Paso

12. Desert High