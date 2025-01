«Birds Of A Feather» de Billie Eilish se confirma como la canción más escuchada de 2024 en Spotify

Billie Eilish ha logrado un nuevo hito en su carrera al convertir su sencillo Birds Of A Feather en la canción más reproducida en Spotify durante 2024. La canción, parte de su tercer álbum Hit Me Hard And Soft, superó a Espresso de Sabrina Carpenter por un estrecho margen.

En la clasificación final, el sencillo Birds Of A Feather de Billie Eilish acumuló 1.775.172,881 reproducciones en Spotify, superando a Espresso de Sabrina Carpenter, que alcanzó 1,774,525,704 reproducciones. Recordemos, además, que la canción alcanzó el número dos en las listas oficiales de sencillos del Reino Unido y en el Billboard Hot 100 de EE. UU.1.

El éxito de Birds Of A Feather ha sido reconocido con tres nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista. Por su parte, Espresso de Sabrina Carpenter también ha sido nominada en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista.

En una reciente entrevista, Sabrina Carpenter expresó su sorpresa por el éxito de Espresso: «No tenía idea de si al público le gustaría, pero me gustaba a mí, y eso era lo que importaba en ese momento». Mientras tanto, Billie Eilish acaba de finalizar la etapa estadounidense de su gira Hit Me Hard And Soft, donde contó con la participación especial de Charli XCX en uno de sus conciertos.

Billie Eilish: De adolescente prodigio a icono global

Billie Eilish irrumpió en la escena musical en 2015 con su sencillo Ocean Eyes, que rápidamente se volvió viral. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Happier Than Ever y el más reciente Hit Me Hard And Soft. Su estilo único y su voz distintiva la han convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.

A lo largo de su carrera, Eilish ha ganado múltiples premios, incluyendo varios Grammy, y ha sido reconocida por su impacto en la música pop y su capacidad para abordar temas profundos y personales en sus letras. Su tercer álbum, Hit Me Hard And Soft, ha sido aclamado por la crítica y ha consolidado su posición como una fuerza dominante en la industria musical.

