Björk alza la voz por la independencia de Groenlandia en un momento político tenso

La siempre combativa Björk ha vuelto a demostrar que su compromiso político y social no es una pose artística, sino una extensión natural de su forma de ser. La artista islandesa ha publicado un mensaje en el que reclama la independencia de Groenlandia, reaccionando a las nuevas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha reavivado su interés por la anexión del territorio tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Según recogió The Atlantic, Trump insistió en que “necesitamos Groenlandia para nuestros intereses de defensa”, una afirmación que ha reabierto un debate geopolítico que parecía enterrado.

Desde su cuenta de Instagram, Björk expresó su rechazo frontal a cualquier forma de colonialismo, recordando que Islandia vivió bajo dominio danés hasta 1944 y que ese pasado sigue marcando su sensibilidad política. “El colonialismo me ha dado escalofríos de horror una y otra vez”, escribió, alertando del riesgo de que “mis compañeros groenlandeses pasen de un colonizador cruel a otro”. La artista también mencionó casos recientes que han sacudido a la sociedad danesa, como la denuncia de 143 mujeres groenlandesas que aseguran haber recibido dispositivos anticonceptivos sin su consentimiento, o las pruebas de “competencia parental” que separaron a familias enteras.

La respuesta institucional no tardó en llegar. La primera ministra danesa Mette Frederiksen pidió a Estados Unidos que dejara de amenazar a un aliado histórico, mientras que el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen calificó las palabras de Trump como “muy irrespetuosas”. En este contexto, la intervención de Björk no es un gesto aislado: en septiembre se unió a la campaña No Music for Genocide, que pide a artistas y sellos bloquear su música en Israel como protesta por la situación en Gaza. Su último álbum, Fossora, llegó en 2022, consolidando una etapa creativa marcada por la introspección, la experimentación y un activismo cada vez más visible.

Björk, una carrera que redefinió el pop experimental

Björk ha protagonizado una de las carreras más singulares, influyentes y arriesgadas de la música contemporánea. Desde sus inicios en la escena islandesa, primero como niña prodigio con su debut homónimo de 1977 y más tarde como parte de bandas como Tappi Tíkarrass, Kukl o los fundamentales The Sugarcubes, la artista fue construyendo un lenguaje propio que estalló definitivamente con Debut en 1993. Desde entonces, cada lanzamiento ha sido una exploración radical de nuevas formas de entender el pop, la electrónica, la voz humana y la relación entre tecnología y emoción. Su discografía incluye diez álbumes de estudio, dos bandas sonoras, múltiples directos, colaboraciones y una larga lista de sencillos que han marcado a generaciones de artistas posteriores.

A lo largo de su carrera, Björk ha sido reconocida por su capacidad para reinventarse sin perder coherencia. Discos como Post, Homogenic, Vespertine o Medúlla redefinieron los límites del pop experimental, mientras que trabajos más recientes como Vulnicura, Utopia y Fossora han profundizado en una narrativa emocional y política cada vez más explícita. Su obra no solo ha influido en músicos de electrónica, pop y vanguardia, sino que ha permeado disciplinas como la moda o el arte digital y la performance. Con una trayectoria que combina riesgo, sensibilidad y una visión artística inquebrantable, Björk sigue siendo una figura imprescindible para entender la música del último medio siglo.

