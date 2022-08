Nuevo disco: Björk – «Fossora»

Fue hace cinco años que salió a la luz el disco Utopia, desde entonces no hubo noticias de nuevo material de la extravagante Björk hasta ahora, con el anuncio de Atopos, canción que verá la luz próximamente y que será parte de su décimo disco, titulado Fossora.

«Estoy muy feliz de anunciar mi nuevo álbum y el primer sencillo, que se lanzará pronto, Atopos» escribió la artista en sus redes sociales, levantando una gran ola de comentarios y expectativas entre los fans.

En una entrevista con el periódico The Guardian, la artista nacida en Islandia comentó que Fossora se lanzará en el otoño a través de One Little Independent Records, pero tenemos aún una fecha exacta.

La portada del disco tiene una gran inspiración, es “un duende del bosque resplandeciente, las yemas de sus dedos fusionándose con los fantásticos hongos bajo sus cascos”.

Las apuestas a que viene un gran disco son grandes, desde ya lo estamos esperando.

Sobre Björk

Una artista visionaria capaz de combinar avant-garde y pop con deslumbrante facilidad, la islandesa Björk se dio a conocer como cantante de The Sugarcubes pero apenas se lanzó como solista su popularidad rápidamente eclipsó a la de su antiguo grupo. Con su primer álbum Debut de 1993, Björk no solo estableció una nueva dirección musical para su carrera sino que se convirtió en una de las estrellas más inusuales de los noventa. Durante las décadas sucesivas fue constantemente expandiendo sus horizontes a través de discos, espectáculos, proyectos multimedia y colaboraciones con artistas de otras disciplinas, hasta ser considerada una de las personalidades más creativas e influyentes de su era. Su notable discografía incluye trabajos como Homogenic (1997), Vespertine (2001), Medulla (2004), Vulnicura (2015) o Utopia (2017).

Fuente: Apple Music

Discografía de Björk

Debut (1993)

Post (1995)

Homogenic (1997)

Vespertine (2001)

Medúlla (2004)

Volta (2007)

Biophilia (2011)

Vulnicura (2015)

Utopia (2017)

