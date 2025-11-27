Björk celebra su 60 cumpleaños con nuevas batallas legales

La siempre inquieta Björk ha decidido que su 60º cumpleaños no sea una fecha cualquiera. La artista islandesa aprovechó la ocasión para detallar públicamente cómo los beneficios de su single Oral —lanzado junto a Rosalía y Sega Bodega en 2023— han servido para financiar varias demandas contra el Estado islandés, todas relacionadas con la lucha contra la salmonicultura industrial en aguas abiertas. En un extenso mensaje en redes sociales, la cantante explicó que los ingresos se destinaron a cuatro casos clave: desde impedir la licencia de una piscifactoría en Seyðisfjörður hasta frenar proyectos en Sandeyri construidos contra la voluntad de agricultores locales. Además, anunció que el mismo día de su cumpleaños, el 21 de noviembre de 2025, se presentó una nueva demanda contra el Estado, reafirmando su compromiso con la defensa del medio ambiente.

La islandesa no se limita a la música: su activismo ambiental se ha convertido en una extensión natural de su obra. “Industrial salmon farming in open net pens is horrid for the environment (La salmonicultura industrial en jaulas abiertas es terrible para el medio ambiente)”, escribió en su momento, denunciando tanto el sufrimiento animal como el impacto ecológico. Este activismo se conecta con su visión artística, siempre orientada a crear universos sonoros que dialogan con la naturaleza. Y mientras mantiene viva esta lucha, Björk sigue colaborando con artistas de la nueva generación: recientemente volvió a unir fuerzas con Rosalía y Yves Tumor en el single Berghain, incluido en el álbum LUX de la catalana, un tema que mezcla influencias clásicas con electrónica y letras en alemán, español e inglés.

Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante explica por qué es considerada una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, Björk ha demostrado que la música puede ser un vehículo para la experimentación estética y, al mismo tiempo, para la acción política.

Björk: una carrera marcada por la innovación y la independencia

La historia de Björk Guðmundsdóttir comienza en Reikiavik, donde a los once años ya grababa su primer álbum homónimo. Tras pasar por bandas como Tappi Tíkarrass, Kukl y, sobre todo, The Sugarcubes, con quienes alcanzó notoriedad internacional en los años ochenta, decidió lanzarse en solitario con Debut (1993). Este disco, influenciado por la cultura de clubs londinense, marcó el inicio de una trayectoria que nunca ha dejado de evolucionar. A partir de ahí llegaron trabajos fundamentales como Post (1995), Homogenic (1997) y Vespertine (2001), cada uno con un enfoque distinto: del pop electrónico expansivo al intimismo digital. Su discografía incluye diez álbumes de estudio, varios directos y recopilatorios, además de colaboraciones con artistas de múltiples géneros.

La década de 2000 consolidó su reputación como pionera del art pop y la electrónica experimental, con discos como Medúlla (2004), construido casi íntegramente con voces humanas, y Volta (2007), que exploró ritmos globales. Más tarde, Biophilia (2011) se convirtió en un proyecto multimedia que integraba aplicaciones interactivas, mientras que Vulnicura (2015) ofreció un retrato íntimo de su ruptura con el artista Matthew Barney. En 2017 llegó Utopia, un álbum que celebraba la esperanza y la conexión con la naturaleza, seguido por Fossora (2022), inspirado en la figura de su madre y en la imaginería de los hongos. Cada lanzamiento ha sido acompañado de una estética visual y conceptual única, reforzando su estatus como artista total.

Hoy, con más de cuatro décadas de carrera, Björk sigue siendo un referente de innovación y resistencia cultural. Su música, que combina pop, electrónica, avant-garde y elementos clásicos, ha influido en generaciones enteras de artistas. Y su activismo ambiental confirma que su voz no solo pertenece al escenario, sino también a las luchas más urgentes de nuestro tiempo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.