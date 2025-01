Black Country, New Road lanza el álbum «Forever Howlong» y estrena el sencillo «Besties»

El aclamado grupo británico Black Country, New Road ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Forever Howlong, que estará disponible el próximo 4 de abril bajo el sello Ninja Tune. Este esperado trabajo llega tras el éxito de Ants From Up There y ya se puede reservar en varios formatos, incluyendo vinilo reciclado y ediciones de coleccionista.

Como adelanto, la banda ha lanzado el sencillo Besties, acompañado de un video dirigido por Rianne White, quien ha trabajado anteriormente con Young Fathers y Aurora. White describe el video como «una danza de sentimientos, explorando la emoción central de enfrentar el mundo y sus obstáculos para estar con su mejor amiga». La canción y el video capturan la esencia de la conexión y la nostalgia, evocando recuerdos de la infancia y la amistad.

El álbum ha sido producido por James Ford y promete ser una obra ambiciosa y detallada, que abarca desde el folk hasta el prog, pasando por el pop barroco y el alt-rock. Según Georgia Ellery, miembro de la banda, «tener a tres chicas cantando creó una línea continua para el álbum, ofreciendo una perspectiva femenina que lo diferencia de Ants From Up There«.

Además del lanzamiento del álbum, Black Country, New Road ha anunciado una gira por el Reino Unido, Irlanda y Europa, que comenzará el 11 de septiembre en Nottingham y concluirá el 31 de octubre en el O2 Academy Brixton de Londres. Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del 5 de febrero y en venta general el 7 de febrero.

Black Country, New Road: Innovación y evolución en la escena musical

Desde su formación en 2018, Black Country, New Road ha emergido como una de las bandas más innovadoras y aclamadas de la escena musical contemporánea. Originarios de Cambridge, Reino Unido, el grupo ha capturado la atención del público y la crítica con su sonido único que fusiona post-punk, rock experimental y elementos de jazz.

Su álbum debut, For the First Time (2021), fue un éxito inmediato, recibiendo elogios por su frescura y originalidad. Canciones como Sunglasses y Science Fair destacaron por sus letras introspectivas y complejas estructuras musicales. Este trabajo les valió una nominación al Mercury Prize y consolidó su reputación como una banda a tener en cuenta.

En 2022, lanzaron su segundo álbum, Ants From Up There, que continuó explorando nuevos territorios sonoros y líricos. Este álbum mostró una evolución en su estilo, incorporando más melodías y una mayor cohesión en sus composiciones. Temas como Chaos Space Marine y The Place Where He Inserted the Blade se convirtieron en favoritos de los fans y demostraron la capacidad de la banda para reinventarse.

Con su próximo álbum, Forever Howlong, Black Country, New Road promete seguir desafiando las convenciones y ofreciendo música que innova y conecta emocionalmente con sus fans.