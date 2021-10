Black Country, New Road sacarán su nuevo disco «Ants From Up There» en febrero de 2022

Artista

Black Country, New Road

¿Por qué es noticia?

Black Country, New Road ha anunciado su segundo álbum, que llegará tan solo unos meses después de For the First Time, publicado en 2021. El nuevo trabajo se titulará Ants From Up There y saldrá el 4 de febrero a través de Ninja Tune.

Sobre la canción y el vídeo

Además de este anuncio, la banda ha compartido un primer adelanto titulado Chaos Space Marine. Acerca del mismo, el líder de la banda, Isaac Wood, ha afirmado que «unimos todas las ideas que teníamos acerca de la canción, así que la grabación del mismo tuvo un enfoque muy rápido y caprichoso, algo así como tirar toda la mierda a la pared y dejar que todo se quede pegado».

Black Country, New Road – Chaos Space Marine

Tracklist del disco

01 Intro

02 Chaos Space Marine

03 Concorde

04 Bread Song

05 Good Will Hunting

06 Haldern

07 Mark’s Theme

08 The Place Where He Inserted the Blade

09 Snow Globes

10 Basketball Shoes

