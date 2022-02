Black Country, New Road se han sincerado sobre la salida de Isaac Wood y el futuro de la banda

Como ya os contamos la semana pasada Isaac Wood, vocalista y líder de la banda de rock inglesa Black Country, New Road, anunciaba su partida del grupo pocos días antes del lanzamiento de su segundo disco, Ants From Up There. Ahora, el resto de los integrantes hablan sobre cómo se sienten las respecto y sobre cómo afectará al grupo.

Charlie Wayne, batería del grupo, afirma que perder a su vocalista es «algo grande» y que Wood ha tenido una influencia «enorme« en la banda. También añadía que “si Black Country New Road se hubiera basado únicamente en los méritos de una persona, habríamos terminado con la banda con la partida de Isaac, pero debido a que no lo es, no lo hemos hecho.

En formas muy tangibles, la banda suena bastante similar. Las canciones son definitivamente diferentes y estamos explorando espacios en los que nunca antes habíamos estado, pero somos los mismos músicos tocando nuestros instrumentos”, agregó.

Tyler Hyde, bajista de la banda, confirmó que habían estado debatiendo una posible evolución del grupo mucho antes de que Wood decidiera marcharse. Hyde dijo que esto implicaría “la entrada de nuevas voces y el cambio de roles y responsabilidades”.

“Nos ha enseñado que es realmente importante liberar a las personas de la responsabilidad para mantener a todos bajo control y realmente estar a la altura de lo que hemos estado diciendo acerca de que todos tienen las mismas responsabilidades”, añadió. “Es abrumador ser ‘la voz’ de una banda. Incluso si hacemos la música 100 por ciento en colaboración, hay una presión adicional que recibe el vocalista y hemos aprendido que realmente necesitamos compartir eso”.

Otra de los efectivos que ha tenido en la banda la salida de Wood es que han cancelado un concierto en Londres, su gira por Estados Unidos prevista para este mes de febrero y otras fechas en Reino Unidos programadas para el mes de abril.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Black Country, New Road

Black Country, New Road es una banda de rock inglesa formada en Londres en 2018 e integrada por Isaac Wood (voz, guitarra), Tyler Hyde (bajo), Lewis Evans (saxofón), Georgia Ellery (violín), May Kershaw (teclas), Charlie Wayne (batería) y Luke Mark (guitarra). Su sonido ha sido descrito como rock experimental, habiendo sido comparados con artistas de los 90 como Slint. Publicaron su álbum debut "For the First Time" el 5 de febrero de 2021.

Fuente: Wikipedia

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.