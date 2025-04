Black Flag anuncia nueva formación y promete música fresca tras 12 años de silencio

La legendaria banda de hardcore punk Black Flag ha sacudido a sus seguidores con un anuncio que marca el inicio de una nueva era. El pasado 24 de abril de 2025, la agrupación liderada por el guitarrista y único miembro original Greg Ginn reveló una renovada alineación, integrada por el vocalista Max Zanelly, el bajista David Rodriguez y el baterista Bryce Weston. Junto a esta noticia, Black Flag ha encendido las expectativas al confirmar que ya están trabajando en nuevo material, el primero desde su álbum What The… de 2013, y que pronto llegarán fechas de una gira de verano. Este hito, tras más de una década sin música nueva, ha generado un entusiasmo palpable entre los fans del punk.

El anuncio, compartido a través de las redes sociales oficiales de la banda y su sitio web, describe a la nueva formación como un grupo que ya está “en el estudio y el espacio de ensayo, escribiendo, improvisando y aportando energía fresca”. En un comunicado en Instagram, Black Flag expresó: “Estamos pasando página. Black Flag entra en una nueva era”. Este mensaje, acompañado de la promesa de “conciertos en vivo y nueva música” que mostrarán la química de esta revitalizada alineación, ha avivado la curiosidad sobre cómo sonará esta etapa bajo el liderazgo de Ginn, conocido por su estilo visceral y su compromiso con la evolución del sonido de la banda.

La salida del vocalista Mike Vallely, quien se unió oficialmente en 2013 tras una breve colaboración en 2003, marcó el cierre de un capítulo para Black Flag. Vallely estuvo al frente durante la grabación de What The…, un álbum que dividió opiniones entre los seguidores debido a su enfoque experimental. Su partida, confirmada recientemente, abrió la puerta a esta reestructuración. Durante su trayectoria, Black Flag ha visto desfilar a vocalistas icónicos como Henry Rollins, Keith Morris, Ron Reyes y Dez Cadena, cada uno dejando su huella en la banda. La formación más célebre, con Rollins, lanzó seis discos entre 1981 y 1985, incluyendo clásicos como Damaged y My War. Sin embargo, desde su ruptura en 1987, Ginn ha mantenido viva la llama de Black Flag con varias encarnaciones, enfrentando altibajos como la demanda perdida en 2013 contra FLAG, el proyecto paralelo de exmiembros.

La nueva formación ya está generando expectativas no solo por la música en camino, sino también por los planes de una gira. Según publicaciones en medios como NME y Brooklyn Vegan, Black Flag tiene programadas presentaciones en Europa, Reino Unido y dos fechas en California, con más anuncios por venir. Aunque aún no hay detalles concretos sobre el sonido o la fecha exacta de lanzamiento del nuevo material, la banda asegura que está inmersa en el proceso creativo, lo que sugiere un retorno que podría redefinir su legado.

Este anuncio llega en un momento en que el punk sigue siendo un género vibrante, con bandas clásicas y nuevas generaciones dando mucho que hablar en festivales y escenarios globales. Para los seguidores de Black Flag, esta noticia es un recordatorio de la resiliencia de una banda que ha desafiado convenciones desde su fundación en 1976 en Hermosa Beach, California. La pregunta ahora es: ¿cómo canalizarán Zanelly, Rodriguez y Weston la furia y la innovación que han definido a Black Flag? Los fans no tendrán que esperar mucho para descubrirlo, ya que las primeras pistas llegarán con los próximos conciertos y el esperado nuevo material.

La trayectoria y discografía de Black Flag: pioneros del hardcore punk

Formada en 1976 en Hermosa Beach, California, Black Flag es considerada una de las bandas más influyentes del hardcore punk, un género que ayudaron a definir con su sonido crudo, letras introspectivas y una ética DIY que inspiró a generaciones. Liderada desde sus inicios por el guitarrista Greg Ginn, la banda se destacó por su intensidad en directo y su disposición a experimentar, rompiendo las barreras del punk tradicional. A lo largo de su carrera, Black Flag ha pasado por múltiples formaciones, con vocalistas legendarios como Keith Morris, Ron Reyes, Dez Cadena y, especialmente, Henry Rollins, quien marcó una era dorada en los años 80.

Su discografía comenzó con el EP Nervous Breakdown (1979), un hito que capturó la rabia y la urgencia del punk de la Costa Oeste. Le siguió el icónico Damaged (1981), con Rollins al frente, un álbum que combinaba furia visceral con letras que exploraban la alienación y la frustración. Entre 1981 y 1985, Black Flag lanzó una serie de discos fundamentales: My War (1984), que introdujo elementos más lentos y pesados, influenciando al sludge metal; Slip It In (1984), Loose Nut (1985), In My Head (1985) y el directo Who’s Got the 10½? (1986). Estos trabajos, todos con Rollins, consolidaron a la banda como una fuerza innovadora, aunque también polarizaron a algunos fans por su evolución sonora.

Tras la disolución en 1987, Black Flag se reunió esporádicamente. En 2013, con Ginn y el vocalista Ron Reyes (luego reemplazado por Mike Vallely), lanzaron What The…, un álbum que, aunque divisivo, mostró la determinación de Ginn por mantener viva la banda. A pesar de conflictos legales, como la demanda de 2013 contra FLAG (un proyecto de exmiembros), Black Flag ha seguido adelante, con Ginn como su constante creativa. Con más de una docena de lanzamientos, incluyendo EPs, álbumes de estudio y recopilatorios, su legado abarca desde el punk puro hasta experimentaciones que han inspirado a bandas de metal, grunge y más.

Hoy, con una nueva alineación anunciada en 2025, Black Flag se prepara para añadir un nuevo capítulo a su historia. Su catálogo, disponible en plataformas como Spotify, sigue siendo una referencia para los amantes del punk y un testimonio de su impacto cultural.

