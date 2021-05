Black Lips anuncian seis conciertos en España para noviembre

2022 queda aún muy lejos para Black Lips, así que antes de su recién anunciada visita a Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià, el quinteto estadounidense se detendrá una semana por España a finales de este mismo año. La excusa, además de reencontrarnos con uno de los grupos de garage que ha definido el último par de décadas, será descubrir cómo suenan en directo los Black Lips menos garageros: los de Sing In A World That’s Falling Apart –pocos títulos más descriptivos de lo que fue el año 2020–, su disco de… ¿country? Llamémoslo un reencuentro con sus raíces sureñas, grabado en analógico en los míticos Valentine Recording Studios de Los Ángeles, donde el macarrismo inherente en sus canciones se da la mano con el vertiguillo de llevar veinte años ya dando vueltas por el mundo y cerrando bares.

Pero todo el mundo tranquilo, los Black Lips que conocíamos no se han ido. Siguen subiéndose a liarla sobre el escenario como si al día siguiente no hubiera clases, ni exámenes, ni trabajos a los que responder. Como si cada concierto fuera una prom night detenida en el tiempo en la que el garage rock sigue siendo la música más divertida posible. Las mismas personas que se resisten a dejar de vestir la sudadera azul marino con la leyenda “College” porque nunca hay que olvidar a John Belushi como role model son las que quieren pasarse la vida coreando Bad Kids y O Katrina! Y si pueden incorporar nuevos clásicos, como los pimpantes temas de rock sureño gañán de Sing In A World That’s Falling Apart, pues bienvenidos sean.

Y bienvenidas sean sus seis fechas españolas en noviembre: el 18 de noviembre en Valencia (16 Toneladas), el 19 en Murcia (Garaje Beat Club), el 20 en Sevilla (sala por anunciar), el 24 en Vigo (La Iguana, de la mano de SON Estella Galicia), el 25 en Madrid (Independance, en coproducción entre Primavera Sound y Holy Cobra) y el 26 en Barcelona (La (2) de Apolo, dentro del Festival Mil·lenni).

Fechas de la gira española de Black Lips

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE – VALENCIA (16 TONELADAS)



VIERNES 19 DE NOVIEMBRE – MURCIA (GARAJE BEAT CLUB)



SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE – SEVILLA (TBC)



MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE – VIGO (LA IGUANA)



JUEVES 25 DE NOVIEMBRE – MADRID (INDEPENDANCE)



VIERNES 26 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

Entradas para el concierto de Madrid ya a la venta en DICE al precio de 20 € (+ gastos).