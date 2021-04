Black Veil Brides anuncia nuevo disco “The Phantom of Tomorrow” y estrena sencillo “Fields of Bone”

Ya tenemos fecha para el nuevo álbum de Black Veil Brides titulado The Phantom of Tomorrow. Será el 4 de junio cuando nos llegue gracias a Sumerian Records, y no solo eso, también nos comparten el sencillo Fields of Bone, con video al final de la noticia.

El nuevo material es conceptual, comenta el vocalista Andy Biersack: “En la vida de muchas personas, particularmente aquellas que son parte de una sociedad anglo-cristiana, como Estados Unidos, el fin del juego es morir e ir al cielo. Fields of bone -campos de hueso- viene de esa adivinanza, es como un lugar bendito y maldito, y en el mundo de The Phantom Tomorrow -el fantasma del mañana- es un concepto en vez de un lugar real”.

El video, que fue escrito y dirigido por el vocalista y líder de la banda, nos muestra al grupo tocando en un edificio abandonado, mientras algunos seres que ocultan su identidad se enfrentan para sobrevivir. También nos informó que terminó de escribir y dibujar un cómic, que viene de la mano con la temática del disco, y el que explicaría a los personajes del video.

Respecto a este punto comentó: “En nuestra sociedad, especialmente ahora, nos encanta convertir a personas que a menudo no se preocupan por nada en héroes, y nos obsesionamos con estos falsos ídolos. Así que la historia del disco trata sobre este personaje mitológico al que la gente le ha dado todo el poder, pero que finalmente deciden darle la espalda porque nadie puede cumplir las expectativas de los demás”. Estaremos listos para ver el resultado final entre el cómic, el disco y los videos.

La lista de canciones del disco es la siguiente

The Phantom Tomorrow (Introduction)

Scarlet Cross

Born Again

Blackbird

Spectres (Interlude)

Torch

The Wicked One

Shadows Rise

Fields Of Bone

Crimson Skies

Kill The Hero

Fall Eternal