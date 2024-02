Bleachers cierran la espera de su nuevo álbum con «Me Before You»

Los fans de Bleachers ya pueden disfrutar de la última canción que la banda ha lanzado antes de la publicación de su esperado álbum homónimo, previsto para el 8 de marzo.

Se trata de Me Before You, una balada romántica en la que el líder Jack Antonoff reflexiona sobre su vida antes de encontrar el amor, cantando: “Tenía miedo de empezar y mi cara me delataba / Tenía que salir antes de que el corazón empezara a temblar / Ese era yo antes de ti”.

La canción sigue la estela de los anteriores singles Modern Girl, Alma Mater y Tiny Moves, que muestran el sonido pop-rock característico de Bleachers, con influencias de los años 80 y 90. El álbum, que será el tercero de la banda tras Strange Desire (2014) y Take The Sadness Out Of Saturday Night (2021), contará con 12 temas y será editado por el sello Dirty Hit.

Además de preparar su nuevo disco, Antonoff ha estado ocupado produciendo la banda sonora de la serie de Apple TV+ The New Look, que cuenta con colaboraciones de artistas como Beabadoobee, Nick Cave y Perfume Genius.