Bleachers regresan con «Everyone For 10 Minutes», un álbum que abraza la esperanza sin miedo

El universo creativo de Jack Antonoff nunca se detiene, pero cuando vuelve a activar el motor de Bleachers, algo especial sucede. La banda ha anunciado su nuevo disco, Everyone For 10 Minutes, que verá la luz el próximo 22 de mayo a través de Dirty Hit, acompañado de un primer adelanto que confirma que Antonoff sigue siendo uno de los arquitectos emocionales más finos del pop-rock contemporáneo. El single, “You And Forever”, llega con un videoclip dirigido por Alex Lockett y protagonizado por Margaret Qualley, actriz y pareja del músico, en una pieza que juega con la urgencia, la distancia y ese romanticismo imperfecto tan propio de Bleachers .
El tema despliega un crescendo luminoso que encaja con la descripción oficial del álbum como un trabajo “optimista, enamorado y esperanzado”. En el vídeo, Antonoff corre desesperado para reencontrarse con Qualley mientras canta “For crying out loud, I was crying out for a savior / No Jesus Christ, no Roman gods, they cower at you, let me in”, una declaración que encapsula la intensidad emocional que siempre ha definido su escritura. La canción funciona como una puerta de entrada a un disco que, según la banda, busca capturar momentos breves pero decisivos, esos diez minutos que pueden cambiarlo todo.
El álbum incluirá once canciones, entre ellas “Sideways”, “The Van”, “We Should Talk”, “Dirty Wedding Dress” o “I Can’t Believe You’re Gone”, un listado que sugiere un viaje emocional amplio, desde la nostalgia hasta la celebración. Este nuevo trabajo llega tras Bleachers (2024), un disco que recibió elogios de la crítica —NME lo calificó como “algunas de sus mejores canciones hasta la fecha”— y que consolidó la madurez artística de Antonoff como frontman, más allá de su omnipresente rol como productor para figuras como Taylor Swift, Lana Del Rey o St. Vincent.
Mientras prepara este lanzamiento, Antonoff continúa involucrado en múltiples proyectos: trabaja junto a Charli XCX en la banda sonora de Mother Mary (A24) y colabora en el próximo álbum de Lana Del Rey, Stove. Pero Bleachers sigue siendo su refugio emocional, el espacio donde puede explorar sin filtros su identidad artística. Everyone For 10 Minutes promete ser un nuevo capítulo en esa búsqueda constante de luz, incluso cuando el mundo parece empeñado en lo contrario.
Tracklist de Bleachers – Everyone For Ten Minutes
1 – ‘Sideways’
2 – ‘The Van’
3 – ‘We Should Talk’
4 – ‘You And Forever’
5 – ‘Dirty Wedding Dress’
6 – ‘Take You Out Tonight’
7 – ‘I Can’t Believe You’re Gone’
8 – ‘Dancing’
9 – ‘She’s From Before’
10 – ‘I’m Not Joking’
11 – ‘Upstairs At Els’
Bleachers: una banda que convirtió la nostalgia en un lenguaje propio
Bleachers es el mejor ejemplo de la evolución de Jack Antonoff como uno de los creadores más influyentes de su generación. Aunque muchos lo conocieron primero como guitarrista de fun., su proyecto en solitario —convertido en banda estable— nació en 2014 con Strange Desire, un debut que mezclaba pop ochentero, épica emocional y un sentido cinematográfico que pronto se convirtió en su sello. Canciones como “I Wanna Get Better” o “Rollercoaster” marcaron el inicio de un sonido que, con el tiempo, se ha vuelto más íntimo y expansivo a la vez. Desde entonces, Bleachers ha construido una discografía coherente y reconocible, siempre atravesada por la nostalgia, la memoria y la búsqueda de conexión humana.
El segundo álbum, Gone Now (2017), profundizó en la pérdida y el duelo, inspirado en la muerte de la hermana de Antonoff, un tema que ha marcado su vida y su obra. Con Take the Sadness Out of Saturday Night (2021), la banda abrazó un tono más orgánico y soul, con colaboraciones como la de Bruce Springsteen en “Chinatown”, una de las canciones más celebradas de su carrera. En 2024 llegó Bleachers, un disco homónimo que funcionó como una especie de reinicio emocional, más luminoso y directo, donde Antonoff exploró la idea de la identidad y la autoaceptación. Su quinto álbum, Everyone For 10 Minutes, parece continuar esa línea, apostando por la esperanza sin ingenuidad y por la emoción sin artificios.
A lo largo de estos años, Bleachers se ha consolidado como un proyecto que combina vulnerabilidad y ambición, capaz de llenar estadios y, al mismo tiempo, sonar como una conversación íntima. Su discografía demuestra que Antonoff no solo es un productor brillante para otros artistas, sino también un narrador excepcional cuando se trata de contar su propia historia. Con cada disco, Bleachers ha ido construyendo un universo propio, uno donde la nostalgia no es un refugio, sino un motor para seguir adelante.
