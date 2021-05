Bleachers: tercer disco en el mes de julio

Bleachers, o una de esas bandas que sabes que aciertan al 100% con lo que hacen. Bajo la cabeza pensante del gran productor Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana del Rey, Lorde), se viene nuevo disco.

Y es que hay algo de curioso en él. Aunque siempre confíen en su buen hacer figuras tan relevantes, sus proyectos personales los anuncia con mucha modestia.

Y es que este Take the sadness out of Saturday Night tiene todas las papeletas de convertirse en la consolidación que se merece. Si bien es cierto que con los dos trabajos anteriores, Jack y su banda mostraban un lado más fresco (Strange Desire) y melancólica (Gone Now), todo apunta que este disco le empuja a la madurez.

Con el primer avance, Chinatown, en colaboración con el mismísimo Bruce Springsteen, volvía a New Jersey, sus raíces, dejando de lado un gentrificado Brooklyn. No nos queda mucha duda que posiblemente este avance marque un poco el sonido del tercer disco.

Como prueba, tenemos este Stop Making This Hurt, con un trasfondo noventero que bien diría que fue compuesta hace 30 años y ha salido de la caja de Pandora para vivir en este 2021:

¿Qué sabemos del nuevo disco de Bleachers?

Pues además del título tan poético, sabemos ya el tracklist que conformará el tercer álbum. Aquí lo tenemos:

Bleachers – Take the Sadness Out of Saturday Night:

01. 91

02. Chinatown [ft. Bruce Springsteen]

03. How Dare You Want More

04. Big Life

05. Secret Life

06. Stop Making This Hurt

07. Don’t Go Dark

08. 45

09. Strange Behavior

10. What’d I Do With All This Faith?

Además, Bleachers ya ha anunciado su gira por USA. Jack se mostró firme al anunciar fechas ya que siempre indicó que haría gira cuando todo esto fuera a mejor, y así ha sido. Ojalá consideren España cuando este tipo de eventos sea más viable. Siempre son un win-win.