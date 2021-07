Bleachers ultima el lanzamiento de su nuevo disco con una colaboración con Lana Del Rey

En los últimos meses, el nombre de Jack Antonoff no para de salir por todos lados, ya sea por su labor como productor con artistas como Lorde y Clairo, por poner dos ejemplos recientes, o su música bajo el nombre Bleachers.

Hace poco, pudimos escuchar una colaboración con uno de los pesos pesados de la música, Bruce Springsteen, con quien lanzó un tema conjunto titulado Chinatown, y ahora vuelve a saber rodearse de forma espectacular con nada menos que Lana del Rey. La canción que han lanzado se titula Secret Life y forma parte de Take The Sadness Out Of Saturday Night, que Antonoff lanzará mañana viernes 30 de julio.

No podía faltar Lana del Rey en el tercer trabajo del artista, y es que su relación laboral viene de lejos. Recordemos que Antonoff ha sido el productor de los dos últimos trabajos de Del Rey, Chemtrails Over The Country Club este año y Norman Fucking Rockwell en 2019. Mientras tanto, seguimos esperando la fecha definitiva publicación de Blue Bannisters, el prometido nuevo trabajo de Lana del Rey.

